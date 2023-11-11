تسريبات حصرية.. أول صور لسلسلة أوبو المنتظرة Reno 11 .. شاهد

تعمل شركة أوبو على سلسلة هواتف Reno 11 الذكية للسوق الصينية، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن هواتف Reno 11 في 23 نوفمبر في الصين.

وقبل الإطلاق المتوقع، شارك بعض المسربين الصينيين، تسريبات مصورة ذات مظهر رسمي حصريا لسلسلة أوبو Reno 11، بالإضافة إلى ذلك، كشفت التسريبات الموثوقة Tipster Digital Chat Station، عن معلومات حول الشاشة والمعالج والكاميرا المقربة في هاتفي Reno 11 و11 Pro.

تصميم سلسلة أوبو رينو 11

ظهر على موقع Weibo الصيني، عروض مسربة مختلفة لمجموعة Reno 11 القادمة من أوبو، يظهر العرض الأول أن السلسلة المنتظرة ستحتوي على نفس لغة التصميم مثل سلسلة Reno 10، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام.

وتوضح الصور المسربة أدناه أن سلسلة Reno 11، ستحتوي على وحدة كاميرا بيضاوية الشكل، تضم حلقتين للكاميرا، يحتوي الجزء العلوي على مستشعرين للكاميرا، بينما توجد العدسة الثالثة في حلقة الكاميرا الثانية.

التصميم القديم على غرار سلسلة Reno 10

ووفقا لـ DCS، سيحتوي طراز Reno 11 Pro على شاشة من نوع OLED، منحنية الحواف بدقة 1.5K، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Plus Gen 1، وهو نفس المعالج الذي يعمل به هاتف Oppo Reno 10 Pro+.

وسيتم تجهيز الإصدار الأساسي من تشكيلة Reno 11، بمعالج ميدياتيك الرائد Dimensity 8200، وهو نفس المعالج الذي تعمل به النسخة الصينية من هاتف Oppo Reno 10 Pro، ومن المحتمل أن يحتوي هذا الهاتف على شاشة من نوع OLED منحنية الحواف بدقة Full HD +.

وأضافت التسريبات، أن إعداد الكاميرا في Reno 11 و11 Pro سيتضمن كاميرا تليفوتوغرافي مع مستشعر سوني من نوع IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي كلا الهاتفين أيضًا على إطار متوسط ​​من البلاستيك.

وبكان متغير Pro + في سلسلة Reno 10 هو الهاتف الوحيد في المجموعة الذي يتميز بكاميرا مقربة مقربة، ادعت DCS أنه لن يكون هناك طراز Reno 11 Pro + هذه المرة، لذلك لن تحتوي أي من طرازات سلسلة Reno 11 على كاميرا مقربة مقربة.