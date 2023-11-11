عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات حصرية.. أول صور لسلسلة أوبو المنتظرة Reno 11 .. شاهد

هواتف أوبو Reno 10
هواتف أوبو Reno 10

تعمل شركة أوبو على سلسلة هواتف Reno 11 الذكية للسوق الصينية، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن هواتف Reno 11 في 23 نوفمبر في الصين.

وقبل الإطلاق المتوقع، شارك بعض المسربين الصينيين، تسريبات مصورة ذات مظهر رسمي حصريا لسلسلة أوبو Reno 11، بالإضافة إلى ذلك، كشفت التسريبات الموثوقة Tipster Digital Chat Station، عن معلومات حول الشاشة والمعالج والكاميرا المقربة في هاتفي Reno 11 و11 Pro.

 

عرض جبار.. وفر 5889 جنيها على أوبو Reno 10 في مصر

بخصم 3500 جنيه.. عرض مغرى على هاتف أوبو الأسطورى Reno 8 Pro

 

تصميم سلسلة أوبو رينو 11

ظهر على موقع Weibo الصيني، عروض مسربة مختلفة لمجموعة Reno 11 القادمة من أوبو، يظهر العرض الأول أن السلسلة المنتظرة ستحتوي على نفس لغة التصميم مثل سلسلة Reno 10، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام. 

وتوضح الصور المسربة أدناه أن سلسلة Reno 11، ستحتوي على وحدة كاميرا بيضاوية الشكل، تضم حلقتين للكاميرا، يحتوي الجزء العلوي على مستشعرين للكاميرا، بينما توجد العدسة الثالثة في حلقة الكاميرا الثانية.

التصميم القديم على غرار سلسلة Reno 10

ووفقا لـ DCS، سيحتوي طراز Reno 11 Pro على شاشة من نوع OLED، منحنية الحواف بدقة 1.5K، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Plus Gen 1، وهو نفس المعالج الذي يعمل به هاتف Oppo Reno 10 Pro+.

وسيتم تجهيز الإصدار الأساسي من تشكيلة Reno 11، بمعالج ميدياتيك الرائد Dimensity 8200، وهو نفس المعالج الذي تعمل به النسخة الصينية من هاتف Oppo Reno 10 Pro، ومن المحتمل أن يحتوي هذا الهاتف على شاشة من نوع OLED منحنية الحواف بدقة Full HD +.

وأضافت التسريبات، أن إعداد الكاميرا في Reno 11 و11 Pro سيتضمن كاميرا تليفوتوغرافي مع مستشعر سوني من نوع IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي كلا الهاتفين أيضًا على إطار متوسط ​​من البلاستيك.

وبكان متغير Pro + في سلسلة Reno 10 هو الهاتف الوحيد في المجموعة الذي يتميز بكاميرا مقربة مقربة، ادعت DCS أنه لن يكون هناك طراز Reno 11 Pro + هذه المرة، لذلك لن تحتوي أي من طرازات سلسلة Reno 11 على كاميرا مقربة مقربة.

التصميم الجديد لـ تشكيلة Reno 11
أوبو سلسلة رينو 11 أوبو رينو 11 Reno 11 سلسلة أوبو رينو 11 هواتف Reno 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

عاجل.. إلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي والاكتفاء بغرامة 100 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

قريبا.. شاومي تطلق 3 هواتف لعائلة Redmi بإمكانات جبارة

أفضل هواتف هونر Honor في عام 2023

اسمك بدل رقمك.. سيجنال يقدم ميزة لإخفاء أهم المعلومات الحساسة

لا تدعه يفوتك.. اشتر جوال آيفون 14 بلس بخصم هائل

عرض الجمعة.. خصم مغرٍ على سامسونج Galaxy A24

جربها الآن.. 3 طرق سهلة لإلغاء تثبيت التطبيقات على أندرويد

أفضل تطبيقات أندرويد Android لعام 2023.. استخدم المتصفح الأعلى الخصوصية في العالم

نجوم الفلاجشيب.. مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 وسامسونج Galaxy S23

ترشيحاتنا

بسبب الجونة .. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بشأن كولر

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. وهذا فضله

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بمحافظة الغريبة

بسبب صورة صادمة للنجم العالمي.. هجوم جماهيري على أسرة بروس ويليز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

فيديو

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ