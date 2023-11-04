عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخصم 3500 جنيه.. عرض مغرى على هاتف أوبو الأسطورى Reno 8 Pro

عرض مغرى على هاتف
عرض مغرى على هاتف أوبو الأسطورى Reno 8 Pro 5G

تستعد مواقع التجارة الإلكترونية خلال شهر نوفمبر من كل عام، للاحتفال بموسم التخفيضات الشهير "البلاك فرايدي"، من خلال تقدم آلاف المنتجات بسعر مخفض طوال الشهر حتى الجمعة الأخير من نوفمبر، تشمل هذه العروض تخفيضات هائلة على الهواتف الذكية أيضا.


عرض مغرى على هاتف أوبو الأسطورى Reno 8 Pro 5G

 

ولحسن الحظ، حصل هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، مع تخفيض هائل على موقع للبيع أونلاين في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 3500 جنيه مصري أقل من السعر الأساسي للهاتف.

 

عرض الجمعة.. خصم مذهل على iPhone 11 في مصر

خصم تاريخي.. اشتري أرخص موبايلات سامسونج بسعر مخفض

اشتريه بسرعة.. خصم 4255 جنيها على موبايل سامسونج Galaxy A33

استفد بالعرض.. خصم هائل على موبايل شاومي ريدمي 10 في مصر

 

يتوفر الإصدار العالمي من هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، باللون الأخضر الفاتح، في مصر، مقابل سعر حوالي 21500 جنيه مصري، بدلا من 25000 جنيه مصري.

 

عرض مغرى على هاتف أوبو الأسطورى Reno 8 Pro 5G

مواصفات هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G


يتميز هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وكما تدعم الشاشة معمارية HDR10+ والتي توفر دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، وتتميز الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

يتم تشغيل هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100 Max، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

يحزم هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في حوالي 35 دقيقة فقط.

بالنيبة للتصوير الفوتواغرفي، يتميز هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي Sony IMX766 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

عرض مغرى على هاتف أوبو الأسطورى Reno 8 Pro 5G
أوبو Reno 8 Pro Reno 8 Pro 5G خصومات أوبو عروض أوبو اوبو رينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

موضوعات متعلقة

الملايين في خطر.. برامج تجسس تتسلل إلى واتساب وتيليجرام على أندرويد

جوجل تطلق إصدارا جديدا من Pixel 8 Pro.. اعرف سعره

كشف موعد إطلاق سلسلة سامسونج Galaxy S24

تخلص منها بـBlock.. كيفية حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب

الأقوى في العالم.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra وشاومى 14 برو

تحذير عاجل لمستخدمي واتساب في مصر والسعودية

رجل يطلب iPhone 15 Pro Max من آبل ليجد مفاجأة غير متوقعة.. فيديو

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

ترشيحاتنا

تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة .. مظاهرات في إيطاليا والدنمارك

سيطرة للأحمر.. طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلى أمام المقاولون

كتائب القسام: نخوض حربًا غير متكافئة لكننا سننتصر

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

إعلامية توجه رسالة مهمة إلى وزير التعليم بشأن مسابقة 30 ألف معلم

كفاية بقى.. رسالة مؤثرة من مخرج شهير بعد وفاة عائلته في القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ