بخصم 3500 جنيه.. عرض مغرى على هاتف أوبو الأسطورى Reno 8 Pro

تستعد مواقع التجارة الإلكترونية خلال شهر نوفمبر من كل عام، للاحتفال بموسم التخفيضات الشهير "البلاك فرايدي"، من خلال تقدم آلاف المنتجات بسعر مخفض طوال الشهر حتى الجمعة الأخير من نوفمبر، تشمل هذه العروض تخفيضات هائلة على الهواتف الذكية أيضا.



عرض مغرى على هاتف أوبو الأسطورى Reno 8 Pro 5G

ولحسن الحظ، حصل هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، مع تخفيض هائل على موقع للبيع أونلاين في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 3500 جنيه مصري أقل من السعر الأساسي للهاتف.

يتوفر الإصدار العالمي من هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، باللون الأخضر الفاتح، في مصر، مقابل سعر حوالي 21500 جنيه مصري، بدلا من 25000 جنيه مصري.

عرض مغرى على هاتف أوبو الأسطورى Reno 8 Pro 5G

مواصفات هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G



يتميز هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وكما تدعم الشاشة معمارية HDR10+ والتي توفر دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، وتتميز الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

يتم تشغيل هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100 Max، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

يحزم هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في حوالي 35 دقيقة فقط.

بالنيبة للتصوير الفوتواغرفي، يتميز هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي Sony IMX766 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.