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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتريه بسرعة.. خصم 4255 جنيها على موبايل سامسونج Galaxy A33

خصم رائع على هاتف
خصم رائع على هاتف سامسونج Galaxy A33 في مصر

تشمل عروض الخصومات على مواقع التجارة الإلكترونية، تخفيضات رائعة على تشكيلة جالاكسي A من سامسونج، حيث توفر تلك المواقع عروضا مغرية على هواتف الفئة المتوسطة مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتفهم المفضلة بتكلفة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

خصم رائع على موبايل سامسونج Galaxy A33 في مصر

ولحسن الحظ، حصل موبايل سامسونج Galaxy A33، على خصم مغرى على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 15.555 جنيها مصريا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 11.300 جنيها مصريا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 4255 جنيها مصريا، بنسبة الخصم تصل 27%، ويتوفر الإصدار العالمي من هاتف سامسونج Galaxy A33، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ودعم تقنية 5G، باللون الأسود.

خصم رائع على هاتف سامسونج Galaxy A33 في مصر

مواصفات موبايل سامسونج Galaxy A33

يعمل موبايل سامسونج Galaxy A33، بواسطة معالج الشركة Exynos 1280، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يمتاز موايل سامسونج Galaxy A33، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

جاء موبايل سامسونج Galaxy A33، بكاميرا خلفية رباعية العدسات، مزودة بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ةومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي موبايل سامسونج Galaxy A33، على بطارية عملاقة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

خصم رائع على هاتف سامسونج Galaxy A33 في مصر
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