خصم تاريخي.. اشتري أرخص موبايلات سامسونج بسعر مخفض

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات مميزة على هواتف Galaxy من سامسونج، سواء تلك التي يتم إصدارها ضمن الفئة المتوسطة أو المنخفضة، فإذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد سنوضح لك فيما يلي أبرز العروض على أرخص موبايلات سامسونج في السوق المصري.

خصم 17% على موبايل Galaxy A03 Core في مصر

لحسن الحظ، حصل موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، على خصم مغرٍ على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 4599 جنيها مصريا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 3777 جنيها مصريا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 822 جنيها مصريا، بنسبة الخصم تصل 17%، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، باللون الأسود.

خصم 17% على موبايل Galaxy A03 Core في مصر

مواصفات سامسونج Galaxy A03 Core

يأتي موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، بكاميرا خلفية واحدة مميزة، بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يمتاز موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، بشاشة كبيرة من نوع PLS LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض HD، وبدقة 720 × 1600 بكسل.

يعمل موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، بواسطة معالج من نوع Unisoc SC9863A، المطور من قبل شركة يونيسك بدقة تصنيع 28 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يحتوي موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم تقنية الشحن السريع ، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13 نسخة Go.