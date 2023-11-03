عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم تاريخي.. اشتري أرخص موبايلات سامسونج بسعر مخفض

خصم 17% على موبايل
خصم 17% على موبايل Galaxy A03 Core في مصر

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات مميزة على هواتف Galaxy من سامسونج، سواء تلك التي يتم إصدارها ضمن الفئة المتوسطة أو المنخفضة، فإذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد سنوضح لك فيما يلي أبرز العروض على أرخص موبايلات سامسونج في السوق المصري.

خصم 17% على موبايل Galaxy A03 Core في مصر

لحسن الحظ، حصل موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، على خصم مغرٍ على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 4599 جنيها مصريا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 3777 جنيها مصريا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 822 جنيها مصريا، بنسبة الخصم تصل 17%، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، باللون الأسود.

خصم 17% على موبايل Galaxy A03 Core في مصر

مواصفات سامسونج Galaxy A03 Core

يأتي موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، بكاميرا خلفية واحدة مميزة، بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يمتاز موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، بشاشة كبيرة من نوع PLS LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض HD، وبدقة 720 × 1600 بكسل.

يعمل موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، بواسطة معالج من نوع Unisoc SC9863A، المطور من قبل شركة يونيسك بدقة تصنيع 28 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يحتوي موبايل سامسونج Galaxy A03 Core، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم تقنية الشحن السريع ، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13 نسخة Go.

خصم 17% على موبايل Galaxy A03 Core في مصر
سامسونج هواتف Galaxy Galaxy A03 Core موبايلات سامسونج جالاكسي A03 كور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

صدمة جديدة.. أحمد حسن: عقوبات من الكاف للأهلي بسبب مباراة صن داونز

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

بأرخص من سعره.. عرض مذهل على أحدث موبايلات شاومي

لـ آيفون فقط.. واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

أوبو أرخص من سامسونج.. مقارنة بين رينو 10 و Galaxy S23 FE

بروفايل احتياطي.. واتساب يعمل على ميزة مدهشة لـ أندرويد

توصي بإلغاء تثبيتها.. هواتف هواوي تدرج تطبيق جوجل على أنه "خطر أمني"

إيلون ماسك خسر فلوسه.. انهيار قيمة تويتر لـ19 مليار دولار

اغتنم الفرصة ولاتدعها تفوتك.. عرض مذهل على أكثر موبايلات سامسونج مبيعا

أرخص من سامسونج.. سعر ومواصفات تكنو Phantom V Flip 5G

ترشيحاتنا

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 .. تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة

بعد تعرضه لحادث أليم.. الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 سامح شريك حياتك وافتح معه صفحة جديدة

مجلس النواب الأمريكي يصوت على إرسال مساعدات فورية لإسرائيل

برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 .. تتخذ قرارات مالية ذكية

دعاء يوم الجمعة لتيسير العسير ..أدعية مجربة من القرآن والسنة اغتنمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ