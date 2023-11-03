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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الجمعة.. خصم مذهل على iPhone 11 في مصر

iPhone 11
iPhone 11

يعد هاتف iPhone 11 من أكثر الهواتف مبيعا لدى شركة آبل الأمريكية، وعلى الرغم من ظهور أجيال جديدة من آيفون في السوق إلا أن العديد من عشاق هذه الهواتف يرغبون في شراء iPhone 11، نظرا لمميزاته الرائعة وسعره الذي انخفض كثيرا مع ظهور إصدارات جديد للشركة، لذا قدم أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر خصما رائع لـ iPhone 11.

 

عرض مغرى على iPhone 11 في مصر

لحسن الحظ، حصل موبايل iPhone 11 من آبل، على خصم مغرٍ على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 25.555 جنيها مصريا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 24.499 جنيها مصريا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 1056 جنيها مصريا، بنسبة الخصم تصل 5%، ويتوفر الإصدار العالمي من موبايل iPhone 11، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، باللون الأسود.

عرض مغرى على iPhone 11 في مصر

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي هاتف iPhone 11، بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Liquid Retina IPS LCD، بدقة 1125 × 2436 بكسل، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، بالإضافة لمقاومة الغبار والماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بفضل ميزة IP68.

يعمل هاتف iPhone 11 بواسطة معالج آبل من نوع Apple A13 Bionic، المطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 و256 جيجابايت من نوع NVMe.

جاء هاتفiPhone 11، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل على التوالى، بعدسات wide و ultra wide، بفتحات عدسة  f/1.8 و f/2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى تدعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2.

يحتوي هاتف iPhone 11، على بطارية بقوة 3110 مللى أمبير في الساعة، يمكن شحنها بنسبة 50% في غصون 30 دقيقة، ويتوفر الهاتف فى 6 ألوان هي الأبيض والأسود والأخضر والبنفسجي والأحمر والأصفر.

iPhone 11
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