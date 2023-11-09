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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض جبار.. وفر 5889 جنيها على أوبو Reno 10 في مصر

خصم 25% على هاتف
خصم 25% على هاتف أوبو Reno 10 5G في مصر

بمناسبة موسم التخفيضات العالمي، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، فرصة رائعة للمشترين المحتملين الذين يبحثون عن خصومات على العديد من المنتجات الذكية المميزة التي تم إطلاقها حديثا، من خلال تقديم صفقات رائعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوجية، وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم 25% على هاتف أوبو Reno 10 5G في مصر

لحسن الحظ، يتوفر موبايل أوبو Reno 8 Pro 5G، مقابل خصم كبير يقدر بـ 25% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر.

 

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ويباع موبايل أوبو Reno 8 Pro 5G، مع خصما مغريا بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت في مصر، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 25% مما يوفر ما يصل إلى 5889 جنيها مصريا أقل من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر موبايل أوبو Reno 8 Pro 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق الثلجي ، في مصر بسعر 16.999 جنيه مصري، بدلا من 22.888 جنيه مصري.

خصم 25% على هاتف أوبو Reno 10 5G في مصر

مواصفات أوبو Reno 10 5G


- يتميز هاتف أوبو Reno 10 5G، بشاشة AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

- يعمل هاتف أوبو Reno 10 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 7050 المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر.

- يقترن هاتف أوبو Reno 10 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

- يحتوى هاتف أوبو Reno 10 5G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 31 دقيقة.

- يتمتع هاتف أوبو Reno 10 5G، بكاميرا خلفية بدقة 64 + 32 + 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

خصم 25% على هاتف أوبو Reno 10 5G في مصر
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