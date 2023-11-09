عرض جبار.. وفر 5889 جنيها على أوبو Reno 10 في مصر

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خصم 25% على هاتف أوبو Reno 10 5G في مصر

لحسن الحظ، يتوفر موبايل أوبو Reno 8 Pro 5G، مقابل خصم كبير يقدر بـ 25% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر.

ويباع موبايل أوبو Reno 8 Pro 5G، مع خصما مغريا بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت في مصر، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 25% مما يوفر ما يصل إلى 5889 جنيها مصريا أقل من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر موبايل أوبو Reno 8 Pro 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق الثلجي ، في مصر بسعر 16.999 جنيه مصري، بدلا من 22.888 جنيه مصري.

خصم 25% على هاتف أوبو Reno 10 5G في مصر

مواصفات أوبو Reno 10 5G



- يتميز هاتف أوبو Reno 10 5G، بشاشة AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

- يعمل هاتف أوبو Reno 10 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 7050 المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر.

- يقترن هاتف أوبو Reno 10 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

- يحتوى هاتف أوبو Reno 10 5G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 31 دقيقة.

- يتمتع هاتف أوبو Reno 10 5G، بكاميرا خلفية بدقة 64 + 32 + 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.