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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق العرض.. خصم 19% على موبايل Oppo رينو 8T

خصم 19 % على هاتف
خصم 19 % على هاتف أوبو رينو 8T

يعد هاتف رينو 8T، أحد هواتف 5G متوسطة الفئة من أوبو Oppo، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أقوى هواتف أندرويد بالأسواق وأكثرها مبيعا، فهو يأتي مزودا بإمكانات قوية توفر اتصالا سريع بالإنترنت إلى جانب العديد من المواصفات الرائعة.


خصم 19 % على هاتف أوبو رينو 8T

ولحسن الحظ، حصل هاتف أوبو رينو 8T، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

 

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ويقدم موقع التجارة الألكترونية خصما مغريا على الهاتف يصل إلى 19%، حيث يباع هاتف أوبو رينو 8T، بسعر أقل من سعره الأصلي بحوالى 2750 جنيها مصريا.

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من هاتف أوبو رينو 8T، بسعة 8 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأسود، في مصر مقابل سعر 11449 جنيها مصريا بدلا من 14199 جنيها مصريا.

خصم 19 % على هاتف أوبو رينو 8T

مواصفات هاتف أوبو رينو 8T

يتميز هاتف أوبو رينو 8T، بشاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومحمية بطبقة حماية زجاجية من نوع "Asahi Glass AGC DT-Star2".

يعمل هاتف أوبو رينو 8T، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13 مباشرة من العلبة مع واجهة "أوبو" التقليدية من إصدار ColorOS 13.

جاء هاتف أوبو رينو 8T، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.

يحتوى هاتف أوبو رينو 8T، على بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 44 دقيقة.

ويتميز هاتف أوبو رينو 8T، بماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم تقنية الدفع الإلكتروني "NFC"، واتصالBluetooth v5.1.

خصم 19 % على هاتف أوبو رينو 8T
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