احصل على أوبو A16 بخصم مغرى.. سعره في حدود 5 آلاف جنيه

تعد تشكيلة Oppo A أفضل هواتف الفئة المتوسطة من أوبو، لذا تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على تشكيلة الشركة المميزة، تشمل تخفيضات كبيرة على بعض الهواتف التي قد تأتي بسعر باهظ جدا بالنسبة لبعض المستهلكين، وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.



خصم 14% على هاتف أوبو Oppo A16

وحصل هاتف أوبو Oppo A16، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

ويأتي هاتف أوبو Oppo A16، مع خصم مغري حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع بيع أونلاين على الإنترنت، حيث يقدم الموقع خصما يصل إلى 14% مما يوفر ما يصل إلى 1000 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأصلى.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Oppo A16، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع دعم لتقنية الجيل الرابع 5G، باللون الأزرق، بسعر 5999 جنيها مصريا، بدلا من 6999 جنيها مصريا.

خصم 14% على هاتف أوبو Oppo A16

مواصفات هاتف أوبو Oppo A16

يتميز هاتف أوبو Oppo A16، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.52 بوصة، تتميز بجودة عرض HD، مع أبعاد عرض بنسبة 20:9، يحتوي الجهاز أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

ويتمتع هاتف أوبو Oppo A16، بكاميرا خلفية ثلاثية، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة ميكروسكوب بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A16، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio G35، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، التي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف أوبو Oppo A16، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13.1، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.