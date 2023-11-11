سعر ومواصفات أوبو Oppo Find N3 في مصر

أطلقت شركة أوبو Oppo، أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي Oppo Find N3، والذي يتميز بمواصفات وإمكانيات مبهرة تجعله منافسا قويا لأجهزة Galaxy Z Flip من سامسونج.

مواصفات أوبو Oppo Find N3

يعمل هاتف أوبو Oppo Find N3، بواسطة معالج كوالكوم الأفضل حاليا من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740.

ويأتي معالج الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذلك بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية ضخمة بسعة 512 جيجابايت.

Oppo Find N3

ويتمتع هاتف أوبو Oppo Find N3، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع LTPO3 OLED، يبلغ قياسها 7.82 بوصة، وبدقة 2268 × 2440 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2800 شمعة في المتر المربع.

ويحتوى Oppo Find N3، عند إغلاقه على شاشة خارجية قياسية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، بدقة 2484 × 1116 بكسل مع معدل تحديث ديناميكي 10-120 هرتز، تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وتوفر سطوعا يصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، زودت أوبو هاتف Oppo Find N3، بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية تحمل علامة Hasselblad التجارية، الرئيسية منها مزودة بمستشعر LYTIA-T808 الجديد من سوني بدقة 48 ميجابكسل، يبلغ قياسه 1 / 1.43 بوصة، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مقاس 1/2 بوصة مع عدسة مقاس 14 مم f / 2.2، إلى جانب كاميرا مقربة مزودة بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل مقاس 1/2 بوصة، ويحتوى الهاتف على كاميرتين إماميتن، وحدة بدقة 20 ميجابكسل على الشاشة الداخلية، وواحدة بدقة 32 ميجابكسل على شاشة الغلاف.

Oppo Find N3

ويحزم هاتف أوبو Oppo Find N3، بطارية بقوة 4805 مللى امبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات، وتدعى أوبو أنه يقوم بشحن الهاتف من 1 إلى 100% في غصون 42 دقيقة فقط.

سعر أوبو Oppo Find N3

ويتوفر هاتف Oppo Find N3، في 4 ألوان هي الأسود والأحمر بخلفية من الجلد، بينما يتميز اللون الأخضر والذهبي بزجاج غير لامع، مقابل سعر حوالى 52 ألف جنيه مصري.