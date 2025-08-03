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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| زفاف ابن شقيق نجوى كرم.. تكريم أصالة بمهرجان جرش

أخبار الفن
أخبار الفن
قسم الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: زفاف ابن شقيق نجوى كرم، إصابة المطرب أسامة الساهر بوعكة صحية صعبة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

الليلة الرابعة لمهرجان العلمين.. أسعار تذاكر حفل أصالة وشروط الدخول

تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء الليلة الرابعة من حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2025، في دورته الثالثة، وذلك بساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس 7 أغسطس المقبل.

بعد شائعة هروبها.. وفاء عامر توجه رسالة إلى جمهورها

نشرت الفنانة وفاء عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توجه فيها رسالة إلى جمهورها، وذلك بعد أزمتها الأخيرة وخروج شائعة هروبها بعد تورطها فى قضية تجارة الأعضاء البشرية.

سمسم شهاب يعلن عن إصابة المطرب أسامة الساهر بوعكة صحية صعبة

أعلن المطرب سمسم شهاب -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- تعرض صديقه المطرب أسامة الساهر، لوعكة صحية، ولم يكشف تفاصيلها.

بحضور نجوم لبنان.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، ليلة أمس السبت 2 أغسطس، بزفاف إبن شقيقها بحضور عدد كبير من نجوم الفن في لبنان.

مصطفى كامل: أُثمن تقدير راغب علامة ونقابة الموسيقيين هي البيت الكبير

أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن خالص تقديره لما جاء في بيان الفنان راغب علامة من كلمات احترام وتقدير لشخصه وصفته كنقيب، مؤكداً أن الاتصال الهاتفي المطول الذي جمعهما، والذي دام لأكثر من ساعة ونصف، عبّر فيه الطرفان عن معاني الأخوة والاحترام المتبادل.

بخاف على حالي.. أصالة نصري: خايفة أكبر بشكل جنوني وباخد 70 فيتامين

تحدثت الفنانة أصالة نصري، خلال مؤتمر صحفي على هامش حفلها بمهرجان جرش بالأردن، عن حياتها الفنية والشخصية.

وزير الثقافة الأردني يكرم أصالة نصري بمهرجان جرش

تلقت الفنانة أصالة نصري، تكريما على هامش حفلها الغنائي في مهرجان جرش بالأردن، ليلة أمس السبت 2 أغسطس.

إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها

تعرضت الإعلامية داليا الخطيب، مذيعة الراديو 9090، لحادث سير بطريق العلمين، مما أدى إصابتها ببعض الكدمات والجروح إلى جانب تهشم مقدمة سيارتها.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في دبي أوبرا

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفل كبير على مسرح دبي أوبرا، يوم 24 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة.

نجوى كرم أصالة المطرب أسامة الساهر وفاء عامر سمسم شهاب مصطفى كامل عمر خيرت

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