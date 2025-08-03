أخبار الفن| زفاف ابن شقيق نجوى كرم.. تكريم أصالة بمهرجان جرش

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: زفاف ابن شقيق نجوى كرم، إصابة المطرب أسامة الساهر بوعكة صحية صعبة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء الليلة الرابعة من حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2025، في دورته الثالثة، وذلك بساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس 7 أغسطس المقبل.

نشرت الفنانة وفاء عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توجه فيها رسالة إلى جمهورها، وذلك بعد أزمتها الأخيرة وخروج شائعة هروبها بعد تورطها فى قضية تجارة الأعضاء البشرية.

أعلن المطرب سمسم شهاب -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- تعرض صديقه المطرب أسامة الساهر، لوعكة صحية، ولم يكشف تفاصيلها.

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، ليلة أمس السبت 2 أغسطس، بزفاف إبن شقيقها بحضور عدد كبير من نجوم الفن في لبنان.

أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن خالص تقديره لما جاء في بيان الفنان راغب علامة من كلمات احترام وتقدير لشخصه وصفته كنقيب، مؤكداً أن الاتصال الهاتفي المطول الذي جمعهما، والذي دام لأكثر من ساعة ونصف، عبّر فيه الطرفان عن معاني الأخوة والاحترام المتبادل.

تحدثت الفنانة أصالة نصري، خلال مؤتمر صحفي على هامش حفلها بمهرجان جرش بالأردن، عن حياتها الفنية والشخصية.

تلقت الفنانة أصالة نصري، تكريما على هامش حفلها الغنائي في مهرجان جرش بالأردن، ليلة أمس السبت 2 أغسطس.

تعرضت الإعلامية داليا الخطيب، مذيعة الراديو 9090، لحادث سير بطريق العلمين، مما أدى إصابتها ببعض الكدمات والجروح إلى جانب تهشم مقدمة سيارتها.

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفل كبير على مسرح دبي أوبرا، يوم 24 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة.