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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بخاف على حالي.. أصالة نصري: خايفة أكبر بشكل جنوني وباخد 70 فيتامين

أصالة نصري
أصالة نصري
أحمد إبراهيم

تحدثت الفنانة أصالة نصري، خلال مؤتمر صحفي على هامش حفلها بمهرجان جرش بالأردن، عن حياتها الفنية والشخصية. 

وخلال المؤتمر، قالت أصالة نصري: «انا بروفتي أد 10 حفلات.. من حفلاتي مش حفلات غيري.. حفلات غيري 200.. بتعب كتير وبتعصب بشكل غريب وبدخل بتفاصيل دقيقة في الموسيقى والأشياء.. فتعبت في البروفة الأخيرة وارتفعت درجة حرارته لحد ما جه الدكتور وطمني». 

وتابعت أصالة: «مناعتي كتير قوية لأني ما باخد أدوية باخد فيتامينات كتير .. بتعرفوا بخاف على حالي وخايفة أكبر بشكل جنوني.. وعندي اكتر من 70 فيتامين باخده ولغيرهم على حسب الأيام .. والحمدلله مناعتي كويسة بس يمكن الدكتور يعطيني أبرتين بس إن شاء الله ما بحتاجها». 

حفل أصالة في جرش

وأحيت الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 2 أغسطس، ضمن سلسلة حفلات مهرجان جرش في الأردن. 

ألبوم أصالة نصري 

من جهة أخرى، طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي. 

أصالة نصري - كلام فارغ 

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:

"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان

ألبوم أصالة نصري الجديد

تواصل الفنانة أصالة التحضير لإصدار ألبومها الجديد، والمقرر طرحه في موسم الصيف. 

وتتعاون الفنانة أصالة في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول ، من خلال أغنية جبروت ، ويتولي تلحينها محمد عبيه ، وتوزيع أحمد أمين . 

أصالة الفنانة أصالة أصالة نصري جرش مهرجان جرش الأردن

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