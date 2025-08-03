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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في دبي أوبرا

بوستر حفل عمر خيرت
بوستر حفل عمر خيرت
أحمد إبراهيم

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفل كبير على مسرح دبي أوبرا، يوم 24 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمر خيرت، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (395 درهم إماراتي، 795 درهم إماراتي، 995 درهم إماراتي، 1,195 درهم إماراتي، 1,950 درهم إماراتي). 

بوستر حفل عمر خيرت 

ويقدم  الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة ومنها: "قضية عم أحمد"، "ليلة القبض على فاطمة"، "100 سنة سينما"، "ضمير أبلة حكمت"، "البخيل وأنا"، "صابر يا عم صابر"، و"الإرهابي". وغيرها.

عمر خيرت 

أعلنت إدارة أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت عن صدور حكم قضائي من محكمة القاهرة الاقتصادية يقضي بعودة حقوق الاستغلال المالي لعدد 91 مقطوعة موسيقية من أعمال الموسيقار إلى حوزته، بعد فترة من النزاع القانوني مع كبرى شركات الإنتاج الفني.

وتضم الأعمال التي شملها الحكم عددًا من أشهر مؤلفات الموسيقار، والتي شكّلت وجدان الجمهور العربي والمصري لعقود، ومنها: "قضية عم أحمد"، "ليلة القبض على فاطمة"، "100 سنة سينما"، "ضمير أبلة حكمت"، "البخيل وأنا"، "صابر يا عم صابر"، و"الإرهابي".

عمر خيرت الموسيقار الكبير عمر خيرت أوبرا الإمارات دبي أوبرا

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