غرفة عمليات بـ"الصحفيين" لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات بحضور أربعة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة يوميًا لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من 4 أغسطس الجاري، الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01099744659).

وناشدت النقابة الزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأي من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها.