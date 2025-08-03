قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة الجرجير بالبصل والطماطم.

سلطة الجرجير بالبصل و الطماطم

المكونات :

حبتان من البصل الأحمر.

حبتان من الطماطم

حزمه من الجرجير.

نصف كوب من عصير الليمون الحامض.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيتون السود مقطع

فطين ثوم مفروم

طريقة التحضير سلطة الجرجير بالبصل و الطماطم

نغسل الجرجير بالماء البارد بشكل جيّد. نقطع البصل إلى جوانح .

نضع البصل والجرجير و الطماطم و الزيتون و ممكن بعض مكعبات الجبن الابيض في وعاء التقديم. نمزج في وعاءٍ آخر صغير الزيت، وعصير الليمون الحامضو الثوم ، والملح. نسكب الصلصة السابقة على السلطة ونقلّبها.