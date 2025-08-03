بالو الصعيدي يعلن حذف حسابه من تيك توك: "الوضع مش مطمئن اليومين دول

أعلن البلوجر محمد علي محمد، الشهير على مواقع التواصل بـ«بالو العالمي» أو «بالو الصعيدي»، عن حذف حسابه على تطبيق "تيك توك" بشكل نهائي، وسط حالة من التوتر التي تسود بين عدد من صناع المحتوى بعد القبض على عدد منهم خلال الأيام الأخيرة.

ونشر «بالو» عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك":«أنا حذفت التيك توك خالص يا شباب.. الوضع مش مطمئن اليومين دول»،

ويأتي قرار «بالو» بعد إلقاء القبض على عدد من التيك توكرز، من بينهم «شاكر محظور دلوقتي»، ضمن حملة تستهدف المحتوى المخالف أو المسيء المنتشر على بعض منصات السوشيال ميديا، خاصة تيك توك.