أحمد وفيق يرد على فيديو مفبرك يتهمه زورًا: "هعمل محضر رسمي.. والفوضى مش للدرجادي"

خرج الفنان أحمد وفيق عن صمته، بعد تداول مقطع فيديو مفبرك عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمّن تسجيلًا صوتيًا مركبًا بصوت يُشبه صوته، جرى ربطه بمقطع مصور حقيقي له أثناء تهنئته لـ"نوح"، نجل صديقه الفنان محمد عطية بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب وفيق عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":«في شخص نشر فيديو ليا وأنا بعمل تهنئة لنوح ابن صديقي محمد عطية، وحط عليه مكالمة صوتية مفبركة بين شخصين من التيك توك، الصوت قريب من صوتي وبيوحي إني عنصر في تجارة الأعضاء».

وتابع:«أنا هاعمل محضر رسمي، وأي حد هيعيد نشر الفيديو أو يحاول يشهّر بيا مش هارحمه، وبالقانون... الفوضى مش للدرجة دي».

وأكد وفيق أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد من قام بفبركة المقطع أو ساهم في نشره، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تشهيرًا صريحًا وإساءة إلى سمعته، ويجب أن يكون هناك حدود واضحة لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.