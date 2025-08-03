وزير التموين: تطوير شركات المضارب ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الدكتور شريف فاروق، للاطمئنان على سير منظومة العمل وتقييم الأداء، مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركة مضارب كفر الشيخ ورشيد والبحيرة.

وجاء الاجتماع بحضور كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والمحاسب عادل الخطيب، العضو المنتدب المتفرغ لشؤون المطاحن والمضارب والسلع، اللواء طارق رحال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مضارب رشيد، والمهندس محمد معوض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مضارب البحيرة، والمحاسب محمد فؤاد، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مضارب كفر الشيخ.

ناقش الاجتماع خطط تطوير منظومة العمل داخل شركات المضارب، بما يشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتج النهائي.

كما تم بحث آليات دعم الشركات فنيًا وتمويليًا لتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع والتعبئة، بما يواكب متطلبات السوق ويضمن توفير الأرز والمنتجات الاخري للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وقد تناول الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية للمضارب، والوقوف على التحديات القائمة وآليات تحسين الأداء، بما يحقق الاستقرار في سوق الأرز وضمان توافره للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك بين الشركات التابعة والشركة القابضة، لضمان تنفيذ رؤية الوزارة في تطوير شركات المضارب بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.



