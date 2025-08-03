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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أم سجدة رحلة صعود ربة منزل.. من بلوجر تيك توك لـ فيديوهات مخلة بالأداب

أم سجدة - أرشيفية
أم سجدة - أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

 وفي هذه السطور نرصد لكم كل التفاصيل عن المتهمة 

تصدرت أسماء أم سجدة وأم مكة سوزي الأردنية صانعات المحتوي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد حالة الجدل التي تسببوا فيها، وإلقاء القبض عليهن بتهم خدش الحياء واستغلال الأطفال.

القصة الكاملة لـ أم سجدة 

القصة بدأت عندما شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة ضد صانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بلاغات متزايدة من المواطنين تفيد بنشر محتويات "خادشة للحياء"، والتحريض على السلوكيات غير الأخلاقية، واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية.

من هي أم سجدة؟

وتعرف أم سجدة بأنها ربة منزل من  القاهرة، اشتهرت بأسلوب شعبي ساخر على منصة ال تيك توك، وحققت شهرة واسعة بسبب فيديوهاتها المثيرة للجدل التي اعتبرها الكثير  تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب ظهورها بملابس اعتبرها البعض غير مناسبة، وتصرفات وصفوها بأنها غير لائقة.

وقد قررت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بعد توجيه بلاغات تتهمها بالإساءة إلى المجتمع ونشر محتوى يخالف القيم والأخلاق العامة.

وخلال التحقيقات، أقرت أم سجدة بأنها كانت تهدف من خلال تلك الفيديوهات إلى جذب الانتباه وزيادة المشاهدات من أجل تحقيق أرباح مادية.

كما لاقت انتقادات لاذعة بسبب ظهورها في شوارع دبي بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة، وارتدائها مشغولات ذهبية ملفتة، الأمر الذي دفع الكثيرين للتشكيك في مصادر دخلها.

وفي أثناء وجود زوجها لمساندتها داخل قسم شرطة ثالث أكتوبر، تبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي، ليتم التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة المختصة.

ضبط صانعتَي محتوى من القاهرة والقليوبية بتهم خدش الحياء

وفي إطار ذات الحملة، ضبطت الأجهزة الأمنية سيدتين –ربتا منزل من محافظتي القاهرة والقليوبية– لنشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خادشة وخروجًا على قيم المجتمع.

وبمواجهتهما، أقرتا بارتكاب الأفعال بهدف رفع نسب المشاهدة وجني الأرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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