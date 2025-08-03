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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاجتماع الشهري لكهنة إيبارشية سمالوط بحضور الأنبا بفنوتيوس | صور

مجمع كهنة
مجمع كهنة
ميرنا رزق

التقى نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، بآباء وكهنة الإيبارشية في اجتماعهم الشهري المعتاد، ضمن متابعته المنتظمة لأحوال الخدمة والرعاية.

ويأتي اللقاء تأكيدًا لحرص نيافته على أن تظل الكنيسة حاضرة وفاعلة، تواجه تحديات العصر بروح أرثوذكسية أصيلة.

واستضاف نيافته القمص بولس حليم، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالقللي وسط القاهرة، حيث ألقى محاضرتين بعنوان:
• الرد على الشكوك الإيمانية.
• الكاهن والميديا.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أثناسيوس، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر ، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالعباسية الشرقية.

وعقب القداس، شارك نيافته في اجتماع “الأنبا إبرآم الحكماء”، حيث نال الجميع بركة الصلاة وكلمة نيافته الروحية.

الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط الكنيسة

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