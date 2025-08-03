الاجتماع الشهري لكهنة إيبارشية سمالوط بحضور الأنبا بفنوتيوس | صور

التقى نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، بآباء وكهنة الإيبارشية في اجتماعهم الشهري المعتاد، ضمن متابعته المنتظمة لأحوال الخدمة والرعاية.

ويأتي اللقاء تأكيدًا لحرص نيافته على أن تظل الكنيسة حاضرة وفاعلة، تواجه تحديات العصر بروح أرثوذكسية أصيلة.

واستضاف نيافته القمص بولس حليم، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالقللي وسط القاهرة، حيث ألقى محاضرتين بعنوان:

• الرد على الشكوك الإيمانية.

• الكاهن والميديا.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أثناسيوس، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر ، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالعباسية الشرقية.

وعقب القداس، شارك نيافته في اجتماع “الأنبا إبرآم الحكماء”، حيث نال الجميع بركة الصلاة وكلمة نيافته الروحية.