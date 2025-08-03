قداسة البابا لاون الرابع عشر يختتم فعاليات يوبيل الشباب.. صور

اختتم صباح اليوم، عظيم الأحبار قداسة البابا لاون الرابع عشر، فعاليات يوبيل الشباب، بمشاركة عدد من شباب وشابات مختلف الكنائس الكاثوليكية حول العالم.

"رجاؤنا هو يسوع"، بهذه الكلمات اختتم الأب الأقدس يوبيل الشباب، موجّهًا نداءً إلى قلوب الآلاف من الشباب، الذين اجتمعوا من كل أنحاء العالم: أنتم لستم للحياة السهلة والثابتة، بل لحياة تتجدّد بالمحبة والعطاء. عطشكم العميق للمعنى ليس ضعفًا، بل علامة على أنكم أحياء!.

وحدة اللقاء مع المسيح، القائم من بين الأموات، يبدّد العتمة، ويشعل في القلب نور الرجاء. ودعا قداسة البابا لاون الرابع عشر الشباب إلى عيش الصداقة مع يسوع من خلال الصلاة، والتوبة، والإفخارستيا، والسخاء في المحبة على مثال الطوباويَين: بييرجورجيو فراسّاتي، وكارلو أكوتيس. "لا تكتفوا بالقليل! تطلّعوا إلى القداسة".



