تفاصيل القبض على شاكر في كافيه بالقاهرة الجديدة

رد البلوجر محمد شاكر على شائعة القبض عليه بالظهور في لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك وهو ما أثار الجدل.

وظهر شاكر في اللايف على أنغام فيلم الباشا تلميذ من داخل سيارة صديقة أثناء سيرهم علي الطريق.

وبعد اللايف بساعات تم القبض على شاكر وهو الان بيتم التحقيق معاه.

أثار عدد من البلوجر مثل سوزي الأردنية، وأم سجدة وأم مكة وشاكر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تقديم عدد من البلاغات ضدهم لقيامهم بنشر محتوي مخل ويساعد علي نشر الفسوق ويدمر القيم الأسرية.

وقررت النيابة العامة بالمقطم، حبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية ، تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقدت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل أكثر من خلال الفيديو التالى: