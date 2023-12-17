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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقه عالميا.. اعرف مميزات وسعر تحفة وان بلس OnePlus 12

OnePlus 12
OnePlus 12

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة وان بلس OnePlus،عن تاريخ الإطلاق العالمي لجهاز OnePlus 12 الرائد الذي طال انتظاره.

وكشفت الشركة عبر منشور على مدونة OnePlus أن سلسلة OnePlus 12 التي تضم هاتفي OnePlus 12 وOnePlus 12R، سيتم إطلاقهما بالسوق العالمي في 23 يناير 2024.

 

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مواصفات سلسلة وان بلس OnePlus 12

طرحت شركة وان بلس سلسلة OnePlus 12، للبيع في الصين، وبالنسبة لمواصفات الإصدار الأساسي، فهو يتميز بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.82 بوصة، وبجودة عرض QHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

OnePlus 12

يتم تشغيل هاتف وان بلس OnePlus 12، بواسطة معالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 3، إلى جانب ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، ومع ما يصل إلى 128 أو 256 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2.

ويأتي الهاتف أيضا مزودا بنظام تبريد VC كبير والذي يقوم بعمل رائع في الحفاظ على برودة الجهاز أثناء تشغيل التطبيقات الثقيلة مثل الألعاب القوية، ويستخدم الجهاز إطارا زجاجيا ومعدنيا ويتمتع بتصنيف IP65 لمقاومة الماء.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يحتوي هاتف OnePlus 12 على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية مشابه لـ OnePlus Open الذي يشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومعالجة صور Hasselblad، ومن ناحية البرنامج، يعمل الجهاز على نظام التشغيل ColorOS 14 المستند إلى Android 14.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5400 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

OnePlus 12
وان بلس OnePlus OnePlus 12 سلسلة OnePlus 12 OnePlus 12R

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