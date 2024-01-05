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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر منافس وإمكانات عالية.. وان بلس تطلق هاتف يقهر شاومي وهونر

OnePlus Ace 3
OnePlus Ace 3

كشفت شركة وان بلس OnePlus، النقاب عن هاتفها الجديد OnePlus Ace 3، والذي يتميز بمواصفات عالية وسعر متوسط، يأتي كمنافس لأحدث أجهزة من شاومي وفيفو وهونر وريلمي في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتمتع هاتف OnePlus Ace 3 بلغة تصميم مشابهة لهواتف وان بلس الرائدة المرقمة والهواتف التي تحمل العلامة التجارية Ace، مثل OnePlus Ace 2 وOnePlus Ace 2 Pro، حيث تتميز اللوحة الخلفية بوحدة كاميرا مستديرة الشكل  تبلغ أبعاده 163.30 × 75.27 × 8.8 مليميتر ويزن 207 جراما.

 

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مواصفات هاتف وان بلس OnePlus Ace 3

يحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace 3، على شاشة منحنية من نوع OLED ProXDR بقياس 6.74 بوصة، وجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، يبلغ أقصى سطوعها 4500 شمعة، ويأتي الهاتف مع طبقة حماية من زجاج Asahi Glass.

OnePlus Ace 3

يتم تشغيل هاتف وان بلس OnePlus Ace 3، بواسطة معالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بمعمارية 4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، ومع ما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2، غير قابلة للتوسيع.

يتمتع هاتف وان بلس OnePlus Ace 3، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من نوع Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

OnePlus Ace 3

يحزم هاتف وان بلس OnePlus Ace 3، بطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع SuperVOOC بقدرة 100 وات.

تشمل الميزات الأخرى بالهاتف، دعم بطاقة SIM مزدوجة، ودعم شبكات الجيل الحامس 5G، وشبكات الواي فاي Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، ومحرك بطانة على المحور السيني، وشريط تمرير التنبيه، ويأتي الهاتف محملا مسبقا بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة أوبو ColorOS 14.

يتوفر هاتف OnePlus Ace 3، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 365 دولار (أي ما يعادل 11.242 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

OnePlus Ace 3
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