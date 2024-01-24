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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أداء استثنائي وسعر خرافي.. هاتف جديد من وان بلس يقلب الأسواق

OnePlus 12R
OnePlus 12R

أعلنت العلامة التجارية الصينية وان بلس OnePlus، إلى جانب إطلاق هاتف OnePlus 12 الرائد، عن هاتف متوسط ​​المدى بمواصفات متميزة.

وينطلق هاتف OnePlus 12R للأسواق العالمية، وهو عبارة عن نسخة مُعاد تسميتها من OnePlus Ace 3 التي ظهرت لأول مرة في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن زودت وان بلس الهاتف الجديد ببعض الترقيات المميزة.

 

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مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 12R

يتمتع هاتف وان بلس OnePlus 12R، بشاشة منحنية من نوع BOE X1 OLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، تبلغ 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث ProXDR يبلغ 120 هرتز إلى جانب تقنية LTPO 4.0 التي تتيح تبديل معدلات التحديث بين النطاق الأوسع بما في ذلك 90 هرتز و72 هرتز الجديد حسب المحتوي المعروض على الشاشة.

OnePlus 12R

وتشمل مميزات الشاشة دعم تقنية HDR10+ وDolby Vision وDisplayMate A+، يبلغ أقصى سطوعها 4500 شمعة، ويأتي الهاتف مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

وفي قسم التصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف OnePlus 12R على كاميرات خلفية ثلاثية، تضم مستشعر أساسي من نوع Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

OnePlus 12R

ويتم تشغيل هاتف وان بلس OnePlus 12R، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بمعمارية 4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، ومع ما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2، غير قابلة للتوسيع.

ويحزم هاتف وان بلس OnePlus 12R، بطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع SuperVOOC بقدرة 100 وات، يمتاز الهاتف بتقنية Battery Health Engine للحفاظ على عمر البطارية لمدة أطول.

تشمل الميزات الأخرى بالهاتف، دعم بطاقة SIM مزدوجة، ودعم شبكات الجيل الحامس 5G، وشبكات الواي فاي Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، وشريط تمرير التنبيه، ونظام لتبديد الحرارة للحفاظ على برودة الهاتف، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 خارج الصندوق.

يتوفر هاتف OnePlus 12R، للبيع في الولايات المتحدة مقابل سعر يبدأ من 499 دولار (أي ما يعادل 15.444 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

OnePlus 12R
وان بلس OnePlus 12R سعر OnePlus 12R مواصفات OnePlus 12R سعر ون بلس 12R

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