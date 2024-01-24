وان بلس تحطم الجميع.. موبايل جديد للألعاب بإمكانات وسعر منافس

عقدت شركة وان بلس OnePlus، الصينية شراكة مع Pixelworks لتقديم تجربة ألعاب استثنائية ضمن الإصدار العالمي من هاتفها الجديد OnePlus 12.

مميزات هاتف OnePlus 12 الجديد

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يبرز هاتف وان بلس الجديد OnePlus 12 كواحد من أفضل هواتف أندرويد العاملة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، والذي يتميز بوحدة معالجة الرسومات Adreno للحصول على أداء مثير للإعجاب في الألعاب.

وذلك إلى جانب شاشة ProXDR بدقة 2K و120 هرتز مع LTPO، تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 4500 شمعة في المتر المربع، كما يعمل تعاون وان بلس مع Pixelworks لدمج المعالج البصري المستقل Pixelworks X7 بالهاتف، مما يعزز تجربة الألعاب للمستخدمين من خلال تجربة ألعاب IRX لا مثيل لها والتي تتميز بحركة سلسة وسريعة مع تأثيرات بصرية عالية الدقة ومعالجة رائعة مستدامة أثناء اللعب على الجهاز.

Pixelworks X7

وتقدم الميزات الرئيسية لـ Pixelworks X7 تقنية MotionEngine، وهي تقنية فائقة الدقة منخفضة الطاقة لجهاز OnePlus 12، مما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية أكثر سلاسة واستقرارا بمعدل 120 إطارا في الثانية وفائقة الوضوح بدقة 2K.

ويتم تحقيق ذلك من خلال توزيع بنية العرض لـ X7، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة وإطالة عمر البطارية أثناء اللعب لعناوين الهواتف المحمولة الشهيرة مثل "أونر أوف كينجز" وGame for Peace وLeague of Legends وGenshin Impact وQQ Speed ​​و كروس فاير.

مواصفات هاتف وان بلس 12

يأتي الإصدار العالمي من هاتف OnePlus 12، بنفس المواصفات الخاصة بالمتغير الصيني، والتصميم ذاته الذي يتميز بوحدة كاميرا دائرية على اللوحة الخلفية مع إطار معدني، ودعم لمعيار IP65 لمقاومة الغبار والماء.

وفي المقدمة، يحتوي هاتف وان بلس OnePlus 12 على شاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.82 بوصة مع فتحة مثقوبة محاذاة للوسط، يتميز بدقة QHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 4500 شمعة في المتر المربع.

ويقدم معالج Pixelworks X7 عرض مستقل لتجربة بصرية محسنة أثناء اللعب، كما حصل الجهاز على اعتماد HDR10+ وDolby Vision وDisplayMate A+، ويحتوي على تقنية Aqua Touch التي تجعله قابلا للاستخدام بأيدٍ مبتلة، كما أن الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

وفي قسم التصوير الفوتوغرافي، يضم هاتف وان بلس الجديد OnePlus 12 كاميرا خلفية ثلاثية، تتكون من مستشعر سوني LYT 808 بدقة 50 ميجابكسل، مقترنا بعدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل ووحدة منظار تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، بدقة 64 ميجابكسل، وفي المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، كما أن الهاتف مزودا بمعالجة الصور الأسطورية لصانع الكاميرات Hasselblad.

وتحت الغطاء، يحتوي هاتف OnePlus 12 على معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي من نوع UFS 4 بسعة 512 جيجابايت، كما يتميز الهاتف بنظام تبريد كبير بغرفة بخار تبلغ 9140 مم² لتبديد الحرارة.

ويستمد الهاتف طاقته من وحدة بطارية تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 وات واللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات، ومن ناحية البرمجيات، فهو يأتي مع نظام التشغيل Android 14 خارج الصندوق.

وتتضمن خيارات الاتصال في OnePlus 12، بطاقة اتصال SIM مزدوجة، والاتصال بشبكات WiFi-7 وتقنية Bluetooth 5.4 والاتصال قريب المدي NFC ومنفذ شحن USB 3.2 Gen1.

سعر هاتف وان بلس الجديد OnePlus 12

ويتوفر هاتف OnePlus 12 باللونين الأسود والأخضر والفضي، للبيع في الهند بسعر يبدأ من 64.999 روبية هندية (أي ما يعادل 24.176 جنيها مصريا) للنسخة الأساسية بسعة 8 رام + 256 جيجابايت، وفي الأسواق الأمريكية والأوروبية يبلغ سعر الإصدار الأساسي 800 دولار (أي ما يعادل 24.740 جنيها مصريا).