جهاز خطير يكسر قفل هواتف آيفون وسامسونج في ثوان.. سعره جبار

طورت شركة تكنولوجيا إسرائيلية، جهاز صغير لديه القدرة على فتح قفل أجهزة آيفون، تستعين به وكالات إنفاذ القانون من أجل اختراق أجهزة آبل المحمية بكلمة مرور، والحصول على الأدلة الرقمية المخزنة على الهواتف الذكية التي قد يتهم أصحابها في قضية ما، أو يتم التحقيق معهم.

ووفقا لبعض المواقع المهتمة بشؤن التقنية، فإن الجهاز المسمي GrayKey، يمكنه فك تشفير أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 17 أو الإصدارات الأقدم منه، وعلى الرغم من محاولات آبل العديدة لحماية هواتفها من الجهاز سئ السمعة، ولكن أكدت الشركة التي تقف ورائه أن نظام التشغيل iOS 17 لم يعد يمنع ضباط إنفاذ القانون من الوصول إلى أجهزة iPhone.

جهاز GrayKey يدعم كسر حماية هواتف آيفون إلى جانب جوجل وسامسونج

أوضحت شركة Magnet Forensics، المصنعة لجهاز GrayKey، عن إضافة دعما لكسر الحماية التي إضافتها آبل في نظام تشغيل هواتف آيفون الأحدث iOS 17.

ولم تقف الشركة التي يقال عنها أنها إسرائيلية الجنسية، عند هذا الحد، بل طورت قدرات جهاز GrayKey، لكسر حماية الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، حيث أصبح بإمكانه الآن، فتح قفل هواتف سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24، بالإضافة إلى هواتف جوجل الرائدة Pixel 6 وPixel 7 حتى عندما تكون مقفلة.

وفي منشور على مدونة الشركة، قالت Magnet: "يسعدنا أن نعلن أن جهاز GrayKey يدعم أحدث أجهزة iOS من آبل، بما في ذلك تلك التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17".

وأضاف منشور المدونة: "يساعد نظام التشغيل ودعم الأجهزة الجديد الذي تمت إضافته في هذا الإصدار الضخم على ضمان حصولك على الأدوات اللازمة للوصول إلى الأجهزة المحمولة التي تواجهها أثناء تحقيقاتك"، مشيرة إلى أنه يدعم ما يقرب من 66٪ من جميع أجهزة آيفون وآيباد كانت تعمل بنظام iOS.17 أو iPadOS 17 اعتبارا من فبراير من هذا العام.

وتعني هذه الخطوة أنه حتى أحدث أجهزة آيفون يمكن لـ GrayKey، كسر حمايتها خلال دقائق من قبل سلطات إنفاذ القانون إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ويتم استخدام أجهزة GrayKey، من قبل سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم كوسيلة للوصول إلى أجهزة آيفون المقفلة والأجهزة الأخرى في غضون دقائق، وبمجرد اختراق هاتف آبل المحمي بقوة التشفير، يتم تنزيل محتواه بالكامل على جهاز GrayKey والوصول إليها عبر الإنترنت.

وادعت الشركة عبر موقعها على الإنترنت، أن جهاز GrayKey يستخدم من قبل وكالات إنفاذ القانون مثل الشرطة والطب الشرعي للوصول إلى الأدلة الرقمية على أجهزة آيفون والهواتف الذكية الأخرى، وتشير بعض التقارير إلى GrayKey، عبارة عن مربع صغير الحجم قد يصل سعره إلى 5000 دولار (ما يقرب من 239 ألف جنيه مصري).