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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حدثه فورا.. تحذير لجميع مستخدمي تطبيق واتساب على آيفون

واتساب
واتساب

يواجه مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، على هواتف آيفون مشكلة جديدة، حيث تفاجأ بعض الأشخاص بوجود خطأ غريب في تطبيق الدردشة يتسبب في تكرار الصور المرسلة عبر النظام الأساسي على أجهزتهم.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، أبلغ مستخدمي واتساب عن وجود خطأ غريب يظهر في إصدار تطبيق المراسلة على لأجهزة آيفون، حيث يتم حفظ جميع الصور التي يتلقونها عبر محادثة واتساب مرتين، مما يجعل معرض الصور ممتلئ بالصور المكررة.

 

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خطأ غريب يكرر صور واتساب على آيفون

وتؤثر هذه المشكلة على أولئك الذين لديهم خيار الحفظ التلقائي في Camera Roll قيد التشغيل في قائمة الإعدادات التي تضيف الصور مباشرة إلى الأجهزة بمجرد وصولها عبر تطبيق واتساب.

وإلى جانب كون هذا الخطأ أمرا مزعجا بالنسبة لبعض المستخدمين، فهو يتسبب في استهلاك المزيد من مساحة التخزين الخاصة بالجهاز، وهذا ليس مثاليا لأي شخص قد تكون لديه مساحة صغيرة.

ويشير التقرير إلى أن تلك المشكلة قد تكون بسبب تحديث آبل الأخير لنظام iOS، الذي أصدرته خلال الأسبوع الماضي لمستخدمي آيفون يحمل رقم الإصدار iOS 17.4، وحتي الآن ليس من الواضح ما إذا كان هذا التحديث هو السبب وراء تكرار وسائط واتساب.

ولكن أبلغ الكثير من مستخدمي آيفون عبر صحفة دعم "آبل"، عن ظهور خطأ واتساب الغريب بعد أن قاموا بتحديث أجهزتهم إلى تحديث iOS 17.4.

وأوضح المستخدمون الذين يعانون من الخطأ، أنهم قاموا بضبط إعدادات واتساب على حفظ الصور تلقائيا، ولكنهم تفاجئو عن تلقي صورة واحدة عبر محادثة ما على واتساب، ثم انتقلوا إلى معرض الصور على الجهاز تظهر مكررة مرتين.

وتعليقا على الخطأ الغريب الذي تعرض له مستخدمي واتساب على أجهزة آيفون، أكدت شركة "ميتا" مالكة التطبيق، على وجود خلل في تطبيق الدردشة الخاص بها والتي تم إصلاحها بسرعها.

وحثت مستخدمي أجهزة آيفون على تنزيل أحدث إصدار من تطبيق واتساب الخاص بهم، الذي تم طرحه عالميا على متجر تطبيقات آبل "آب ستور"، للتخلص من مشكلة الصور المكررة التي يتم تحميلها من تطبيق واتساب.

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