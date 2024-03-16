خاصية هتقلب الدنيا.. أحدث ميزة بـ واتساب تغنيك عن بصمة الإصبع

يحتوي تطبيق واتساب WhatsApp، على ميزة قفل مخصصة لحماية بياناتك، ولكنها تتطلب استخدام ميزات المصادقة البيومترية مثل بصمة الإصبع أو معرف الوجه، ومع ذلك، قد لا تتضمن بعض الهواتف أجهزة استشعار بيومترية، مما دفع واتساب لتوفير طريقة جديدة لقفل التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "phonearena"، يقدم الإصدار التجريبي الأخير من واتساب على أندرويد، ميزة جديدة لإلغاء قفل التطبيق مع تبديل بين خيار القياسات الحيوية الذي يسمح باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه أو المعرفات الفريدة الأخرى عند تمكينها.

ميزة من واتساب لإلغاء قفل التطبيق مستوحاة من أشهر مزايا أندرويد

في الوقت الحالي، إذا كنت تريد تأمين محادثاتك باستخدام المصادقة البيومترية، فإن واتساب يقدم طريقتين: الأولى هي إخفاء الدردشات الخاصة من قوائم الدردشة الرئيسية عن طريق تمكين قفل الدردشة على أساس كل محادثة، وبمجرد التنشيط، سيتعين عليك سحب قائمة الدردشة الخاصة بك، وسترى خيارا للدردشات المقفلة يظهر في أعلى القائم، وسيطلب التطبيق المصادقة عن طريق الوجه أو بصمة الإصبع عند محاولة فتح القفل.

ميزة واتساب الجديدة

ويمكن لمستخدمي واتساب استخدام المصادقة البيومترية فقط عند فتح قفل التطبيق، وبالتالي تقتصر هذه الميزة على أجهزة معينة تدعم أجهزة الاستشعار البيومترية، لذلك تسمح إضافة المعرفات الفريدة لكل شخص يستخدم واتساب بتأمين محادثاته باستخدام رمز مرور الجهاز.

وبعد أن قدم واتساب إصلاحا للمشكلة التي تمنع المستخدمين من الوصول إلى التطبيق عندما يكونون محميين بخيار القفل عبر بصمة الإصبع، يجلب الإصدار رقم 2.24.6.20 على نظام أندرويد، ميزة قفل محسنة لبعض مستخدمي النسخة التجريبية.

وتشبه ميزة واتساب الجديدة، خاصية قفل التطبيقات التي تأتي على مستوى الجهاز في العديد من واجهات نظام التشغيل أندرويد، لذلك قررت شركة "ميتا" إضافة نسخة خاصة من قفل التطبيقات داخل التطبيق نفسه.

وستتضمن خيارات القفل الخاصة بـ واتساب على أندرويد، طرق إلغاء القفل أخرى مثل فتح القفل بمعرف الوجه على غرار هواتف آيفون، ورمز المرور الخاص بالجهاز مثل تطبيقات القفل الشهيرة، إلى جانب الخيار الأساسي لقفل التطبيق ببصمة الإصبع.

وسيساعد هذا التغيير الأشخاص على إعداد ميزة أخرى بدلا من فتح القفل ببصمة الإصبع، نظرا لأن عددا كبيرا من مستخدمي هواتف أندرويد يمتلكون جهازا ميسور التكلفة يفتقر إلى أجهزة استشعار بيومترية موثوقة.