لحمايتك من المحتالين.. تحديث جبار يصل واتساب

في تحديث آخر يركز على الخصوصية، بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، طرح ميزة أمان تمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين الآخرين على تطبيق المراسلة الفورية.



تماشيًا مع تعزيز ميزات الخصوصية بالتطبيق، يعد التحديث الأخير جزءًا من حملة متزايدة من واتساب، لإضافة المزيد من الميزات التي تركز علي حماية خصوصية المستخدمين علي منصته.



تمكين حظر لقطة الشاشة افتراضيًا على واتساب



أصبحت ميزة حظر لقطات الشاشة في واتساب متاحة منذ فبراير 2024، لمعظم مختبري إصدار بيتا، وفي الوقت الحالي، بدأ مستخدمي الاصدار المستقر في رؤية الميزة وفقا لما ذكره موقع Android Police، بعد دفع التحديث من جانب الخادم بواسطة واتساب.



وعند اختبار ميزة حظر لقطات الشاشة على واتساب بيتا، يتم تمكينها افتراضيا ولا توجد طريقة لتعطيلها، أي محاولة لالتقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي ستؤدي إلى ظهور شاشة فارغة، كما تظهر رسالة تحذير تشرح سبب عدم قدرتك على التقاط لقطة.

رسالة واتساب



ويشير التقرير إلى أن ميزة الخصوصية الجديدة، يتم طرحها في تحديث مباشر من جانب الخادم بدلا من أن يكون مقيدا بإصدارات التطبيق، لذلك لن تحتاج إلى التحديث تطبيقك إلي أحدث إصدار من واتساب للحصول على هذه الميزة، نظرًا لأنه تحديث سيتم تمكينه أيضا بشكل افتراضي، لذلك لا داعي لضبط إعداداتك.



ولا تتوفر المزيد من المعلومات حول هذه الميزة، ولكن وفقا للمعلومات المتوفرة حتي الآن، فهي لن تسمح لك بالنقر على لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي للمستخدمين على تطبيق واتساب.



وأشار تقرير Android Police، إلى أنه في بعض الأجهزة، تؤدي محاولة التقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي لاي من مستخدمي واتساب، إلى ظهور الرسالة "لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق".



ويعد تحديث حظر لقطة شاشة الصورة الشخصية بمثابة عقبة أخرى لإبعاد المحتالين على واتساب، وتعزز الخصوصية نظرا لأن صور البروفايل عادةً ما تكون صورًا شخصية قد لا يرغب البعض في وقوعها في الأيدي الخطأ، مما يقلل من فرص قيام شخص ما بانتحال شخصيتك أو مشاركتها دون موافقتك.



الجدير بالذكر أن ميزة حظر الصور الشخصية الجديدة، ستجعل واتساب أكثر خصوصية من المنافسين مثل سيجنال Signal و تيليجرام Telegram، والتي تدعي أنها أكثر تركيزا على الخصوصية، ولكنها لا تزال تفتقر إلى القدرة على حظر لقطات شاشة الصورة الشخصية.