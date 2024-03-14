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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يمنح مستخدمي أجهزة أندرويد ميزة جديدة.. تعرف عليها

واتساب
واتساب

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، مؤخرا ميزة الرسائل المثبتة للمحادثات، مما يسمح للمستخدمين بتثبيت رسالة واحدة في أعلى الدردشة أو المجموعة للوصول السريع أو تعيينها كـ ملاحظة، ولكن هذه الميزة تقتصر على رسالة واحدة فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "Wabetainfo"، يختبر تطبيق واتساب حاليا القدرة على تثبيت رسائل متعددة في الدردشات في الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام أندرويد.

 

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واتساب يسمح بتثبيت رسائل متعددة
 

وأوضح الموقع المتخصص في رصد مزايا واتساب، أن الإصدار الخاص بنظام أندرويد الذي يحمل الرقم 2.24.6.15. يجلب تحديثا لواجهة جديدة مصممة لتسهيل التنقل عبر قائمة الرسائل المثبتة.

وستضمن هذه الواجهة المبسطة إمكانية وصول المستخدمين بسهولة إلى رسائلهم المثبتة وإدارتها، مما يوفر تجربة سلسة لتنظيم المعلومات الأساسية داخل الدردشات.

ويقال إن واتساب يخطط لتقديم خيار تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل في وقت واحد، مما يرفع حد التثبيت إلى 5 رسائل، وسيمنح هذا التحسين المستخدمين مزيدا من التحكم في محادثاتهم، مما يسمح لهم بتحديد أولويات الرسائل المهمة المتعددة وإبرازها داخل الدردشة.

وحسب التصميم، يسمح تطبيق واتساب بتثبيت رسالة واحدة فقط لكل محادثة، بشكل مؤقت، وعندما تقوم بتثبيت رسالة، سيُطلب منك اختيار المدة من بين 3 خيارات هي: 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 30 يوما.

واتساب 

فقد لاحظ فريق موق WABetaInfo، أن تثبيت الرسائل المتعددة يتم طرحه الآن لعدد قليل من مختبري النسخة التجريبية، والذي سيسمح لهم الحد الجديد بتثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل لكل محادثة.

وكان واتساب قد قدم دعم لتثبيت المحادثة في عام 2017، وتمكن المستخدمون من تثبيت 3 محادثات فقط، وموخرا، اكتشف مختبرو النسخة التجريبية أن الحد الأقصى قد وصل إلى خمس محادثات، مما يمنح كل مستخدم مزيدا من المرونة والراحة، ويعد تثبيت الرسائل داخل المحادثة إضافة أحدث نسبيا، تم تقديمها العام الماضي.

واتساب WhatsApp ميزة الرسائل المثبتة تثبيت رسائل متعددة تطبيق واتسآب

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