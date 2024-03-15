هتغير شكل الواتس.. أحدث ميزة من واتساب تفاجئ ملايين المستخدمين

يطلق تطبيق واتساب WhatsApp، تحديثات جديدة بشكل مستمر من أجل تحسين تجربة المستخدم، والآن يعمل تطبيق المراسلة الفورية على تحديث قد يرضي الملايين من المستخدمين، وتغنيهم عن استخدام التطبيقات المقلدة التابعة لجهات خارجية.

ووفقا لآخر تحديث تجريبي لأجهزة آيفون، يختبر تطبيق واتساب ميزة السمات التي ستتيح للمستخدمين الاختيار من بين 5 خيارات للألوان بما في ذلك اللون الأخضر الافتراضي، ولا يزال هذا التخصيص محدودا بأسلوب واتساب الكلاسيكي، لكنه لا يزال يمثل خطوة كبيرة للشركة.

واتساب يطلق ميزة جديدة تفاجئ مستخدميه

يأتي الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام التشغيل iOS والذي يحمل رقم الإصدار 24.1.10.70 مع ميزة جديدة تسمي السمات "Themes"، وفقا لـ WABetaInfo، يوجد قسم جديد ضمن تبويب "المظهر" مخصص لتغير لون التطبيق.

واتساب Themes

وسيطلق واتساب واجهة جديدة للتطبيق بألوان وأيقونات جديدة، مما يضفي على واجهة التطبيق طابعا عصريا، تضم 5 ألوان للاختيار من بينها: الأخضر والأزرق والأبيض والوردي والأرجواني، وسيؤدي اختيار أي منها إلى تغيير لون العلامة التجارية الرئيسية للتطبيق.

وليس من الواضح مقدار التغيير الذي ستحدثه واجهة مستخدم التطبيق مع اللون الجديد، ولكنه سيكون تغييرا كبيرا عن اللون الأخضر العادي الذي اعتاد عليه مستخدمي التطبيق لسنوات.

وتهدف ميزة واتساب الجديدة إلى منح المستخدمين المزيد من خيارات التخصيص، تغنيهم عن استخدام التطبيقات المقلدة التي تتميز بسمات ألوان مختلفة عن اللون الأخضر الرسمي لمنصة المحادسة الأشهر.

وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع "WABetaInfo"، خيار ألوان واتساب الجديد على iOS، كما تم تغيير بعض المؤشرات مثل تحديثات الحالة والوقت إلى اللون الوردي، لذلك لن يحصل التطبيق على تغييرا كاملا، حيث لا تزال الخلفية الفاتحة أو الداكنة وفقا لإعدادات تطبيقك على هاتفك.