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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

آيفون الخارق.. ميزة مذهلة لآبل تنقذ حياة عائلة من موت محقق

ميزة SOS من آبل تنقذ
ميزة SOS من آبل تنقذ حياة عائلة من موت محقق

أنقذت التكنولوجيا الحديثة في هواتف آيفون من آبل عائلة من موت محقق، وذلك بفضل ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية، التي تدمجها الشركة في أجهزة iPhone وساعات Apple Watch.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، استطاع فريق الإنقاذ من تحديد موقع المتنزهين الذين تقطعت بهم السبل في غابة جبل هود الوطنية بالولايات المتحدة، ولم يتمكنوا من العودة لعدة ساعات، بفضل ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي توفرها آبل مع هواتف آيفون.

 

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ميزة SOS من آبل تنقذ حياة عائلة من موت محقق


وبعد عملية بحث استمرت لـ 24 ساعة، التي بدأت بتلقي الطوارئ تنبيها من خدمة الـ SOS للطوارئ عبر القمر الصناعي بأن العائلة عالقة في الغابة، تم إنقاذ جميع أفراد الأسرة في الموقع الذي شاركه هاتف آيفون التابع لأحد أفراد المجموعة.

ميزة SOS من آبل تنقذ حياة عائلة من موت محقق

ووفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة "كلاكاماس"، وجدت الأسرة نفسها في وضع محفوف بالمخاطر يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 مارس، بعد أن قطعوا مسافة طويلة داخل الغابة، وأصبحوا غير قادرين على الاستمرار أو العودة إلى البلدة.

وفي هذه الأثناء تمكن أحد أعضاء المجموعة، المكونة من أربعة أشخاص وطفلين، من إرسال رسالة استغاثة عبر القمر الصناعي باستخدام هاتف آيفون، حيث لم تتمكن العائلة من الاتصال بالطوارئ لمساعدتهم نظرا لعدم وجود شبكة اتصال خلوية داخل الغابة.

وكان الخيار الوحيد المتاح في ذلك الوقت هو الاتصال بخدمات الطوارئ هو عبر ميزة SOS، لذلك استخدام أحد أفراد الأسرة ميزة آبل لإرسال رسائل استغاثة عبر القمر الصناعي ومشاركة موقعهم مع فريق الإنقاذ.

وأوضح فريق الإنقاذ، أن الرسالة التي تلقاها مركز الطوارئ مساء الثلاثاء الماضي، ساعدتهم في الوصول إلى العائلة في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، ووجدتهم  في حالة برد شديدة، ولكن لحسن الحظ لم يصابوا بأذى.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينسب فيها الفضل لـ ميزة الطوارئ SOS الخاصة بأجهزة آبل، في إنقاذ أرواح الناس حيث ساعدت الميزة المصممة لإنقاذ الأشخاص في الأوضاع الخطرة، مؤخرا في العثور على المتنزهين المفقودين في كاليفورنيا.

وتوفر ميزة آبل القدرة على إرسال الرسائل ومشاركة بيانات الموقع حتى بدون تغطية شبكة خلوية أو اتصال Wi-Fi، حيث تعد منقذا للحياة في مثل هذه المواقف الحرجة.

ميزة SOS من آبل تنقذ حياة عائلة من موت محقق
آيفون iPhone ميزة الطوارئ ميزة SOS SOS عبر الأقمار الصناعية

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