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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

وداعًا لحيلة الأرز.. حل سحري لإخراج المياه العالقة داخل الآيفون

هاتف آيفون
هاتف آيفون

إذا تعرض جهاز آيفون iPhone الخاص بك للبلل، فقد تفكر في وضعه في كيس من الأرز للتخلص من الماء بداخل الهاتف وامتصاص الرطوبة، لكن هذه الطريقة قد تكون خاطئة وضارة، بحسب تحذير شركة آبل، ولكن ما هو البديل الآمن والفعال للتخلص من الماء في هاتفك الذكي؟.

ميزة مبتكرة تنقذ آيفون من المياه

كانت شركة آبل قد حذرت في الآوانة الأخيرة، من أن محاولة تجفيف هواتف آيفون التي غمرتها المياه من خلال وضعها في أرز غير مطهي، هي ليست طريقة مناسبة لإخراج المياه العالقة بداخل الجهاز.

 

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وبدلا من ذلك قدمت شركة آبل حلا سحريا لإخراج الماء من جهاز الأيفون المبلل، يتمثل في ميزة مهمة ومبتكرة دمجتها الشركة داخل أجهزة آيفون، تسمى Water Eject أو Eject Water.

ووفقا لـ آبل، تعمل هذه الميزة من خلال إصدار صوت يؤدي إلى اهتزاز مكبرات الصوت الموجودة في الهاتف، لتدفع قطرات الماء إلى خارج الجهاز، تعتبر هذه الطريقة أكثر فعالية وأماناً من استخدام الأرز أو أي مادة أخرى لتجفيف الهاتف.

كيف تستخدم ميزة Water Eject في هاتف آيفون؟

- للاستفادة من ميزة Water Eject في هاتف آيفون الخاص بك، عليك تنزيل تطبيق يسمي Shortcuts من متجر التطبيقات وفتحه للوصول إلى المعرض.

- ابحث عن اختصار Water Eject وانقر عليه لإضافته إلى تطبيقك. 
- اضغط على زر البداية، أو "البدء بإخراج الماء"، لتفعيل الميزة، ستسمع نغمة تشير إلى أن الهاتف يقوم بإخراج الماء من السماعات. 
- انتظر لمدة 15 ثانية، ثم ستظهر رسالة تؤكد إتمام العملية.
- أو بدلا من ذلك يمكن الاستعانة بمساعد آبل الرقمي، Siri، للقيام بذلك نيابة عنك بمجرد قول: "Siri، أخرج الماء"، وسيقوم Siri بتشغيل الميزة لك تلقائيا.

آيفون iPhone إخراج الماء من الأيفون هاتف آيفون ميزة Water Eject

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