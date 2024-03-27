مواصفات هاتف أوبو رينو OPPo Reno 10 الجبارة.. أسطورة الفئة المتوسطة

تحتل هواتف أوبو مكانة مرموقة في سوق الهواتف الذكية، خاصة في الفئة المتوسطة، حيث تقدم مزيجا مثاليا من الأداء العالي والتكلفة المعقولة، ويعد هاتف OPPo Reno 10 أحد أبرز هواتف هذه الفئة التي تستهدف محبي التكنولوجيا الذين يبحثون عن إمكانات قوية وكاميرا رائعة بسعر مناسب.

ويجمع هاتف أوبو المميز OPPo Reno 10 بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية الرائدة، مما يجعله خيارا جذابا لمن يرغبون في الاستمتاع بتجربة 5G السريعة دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على هواتف الفئة الرائدة، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات هاتف أوبو رينو OPPo Reno 10 الجبارة.

مواصفات هاتف أوبو رينو OPPo Reno 10 الجبارة

يتميز هاتف أوبو رينو OPPo Reno 10، بمواصفات استثنائية داخل تصميم يشعرك بالفخامة والقوة، فهو يأتي بتصميم أنيق تبلغ أبعاده 162.4 × 74.2 × 8 ملميتر، ويزن 185 جراما.

وللحصول على تجربة مشاهدة ممتعة، تم تجهيز هاتف أوبو رينو OPPo Reno 10، بشاشة ساطعة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتقنية HDR10+، ومعدل سطوع 950 شمعة.

OPPo Reno 10

ولتوفير تجربة تصوير استثنائية، زودت أوبو OPPo Reno 10، بكاميرا خلفية ثلاثية يقودها مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، وتحتوي مقدمة الهاتف على كاميرا أمامية تضم مستشعر بدقة 32 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

ولأداء سلس فائق السرعة، يتم تشغيل هاتف أوبو رينو OPPo Reno 10، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7050، المقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع خيارات ذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

OPPo Reno 10

ولاستخدام الجهاز لفترة أطول، يستمد هاتف أوبو رينو OPPo Reno 10، طاقته من بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات.

ويتوفر هاتف أوبو رينو OPPo Reno 10، للبيع في مصر مقابل سعر يبدأ من 20.980 جنيها مصريا.