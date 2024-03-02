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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية تدوم 12 يوما.. ساعة مميزة من أوبو ضد الصدأ والصدمات

ساعة أوبو الجديدة
ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch X

كشفت شركة أوبو Oppo، عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch X، التي جهزت بمواصفات وتقنيات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية في السوق حاليا.

سعر ومواصفات ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch X

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch X، بتصميم مشابه لساعة OnePlus Watch 2 التابعة لشركة وان بلس، من حيث التصميم والمواصفات.

 

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وتتطابق ساعة أوبو مع نظيرتها من وان بلس، من حيث نظام التشغيل، حيث تعمل كلا منهما بأنظمة تشغيل مزدوجة مع نظام جوجل Wear OS 4 للتعامل مع المهام الأكثر تطلبا، ونظام تشغيل منفصل في الوقت الفعلي RTOS، يعمل على تتبع النشاط والصحة.

كما تأتي ساعة أوبو Wach X، أيضا مزودة بنفس المعالج من كوالكوم وهو Snapdragon W5 Gen 1، لأداء المهام الصعبة، ومجموعة معالجات مشتركة BES 2700BP، للمهام في الخلفية، وتقترن الساعة بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 2 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch X

ومن حيت التصميم، تأتي ساعة أوبو Watch X الجديدة، بتصميم أنيق يتميز بقرص كبير ووجه مستدير داخل هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس 46 مليميتر، مزودة بطبقة زجاج كريستال للحماية من الخدوش مصنوعة الياقوت.

وتتميز ساعة أوبو Watch X بهيكلها المتين المصنوع من المعدن الذي يزن حوالي 80 جراما مع الأشرطة، والمحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، والمقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، إضافة إلى التصميم الفريد لأزرارها التي ثبتت على جانب الهيكل والقرص المثبت في الجهة العلوية.

ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch X

وجهزت ساعة أوبو Watch X، بشاشة مستديرة الشكل من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة، وبدقة 466×466 بكسل، مع معدل تحديث قدره 60 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

وزدت أوبو ساعتها الجديد بطارية بقوة 500 مللي أمبير، وتدعي الشركة أنها ستستمر في العمل لمدة 100 ساعة من الاستخدام في الوضع القياسي وما يصل إلى 12 يوما في وضع توفير الطاقة، وتتميز Watch X، بشحن سريع VOOC Flash، الذي يمكنه خلال 10 دقائق أن يوفر مقدار 24 ساعة من الاستخدام، وشحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة.

ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch X

وتتميز ساعة أوبو Watch X، باتصال GPS مزدوج النطاق، وشبكة Wi-Fi ودعم اتصال المدي القريب NFC وتقنية البلوتوث، وتقترن الساعة بسهولة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولكنها غير متوافقة مع أجهزة آيفون.

ووفقا لـ أوبو، فأن الساعة الذكية Watch X، تتميز بمستشعرات لمراقبة الضغط والأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى مستشعر القلب ومستشعر الأكسجين في الدم لمراقبة النوم، كما تدعم الساعة أكثر من 100 وضع للتمرين.

ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch X

وتتوفر ساعة أوبو Oppo Watch X، للبيع في ماليزيا  باللونين الأسود البلاتيني والبني المريخي، في إصدار واحد من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس 46 مليميتر، مقابل سعر يبلغ 295 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري).

ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch X
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