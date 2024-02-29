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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش جديد من أوبو.. موبايل فخم بسعر غير متوقع

Oppo F25 Pro
Oppo F25 Pro

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتف جديد متوسط المدي يتميز بهيكل خفيف ورفيع وتصميم غير عادي لجزيرة الكاميرا، ويأتي بمواصفات ممتازة مقابل سعر منافس.


سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo F25 Pro

يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo F25 Pro، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة Full HD + تبلغ 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+، ونظام تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز.

 

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وفي المقدمة، يحتوي هاتف أوبو Oppo F25 Pro، على كاميرا سيلفي مزودة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل، وتحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على كاميرا رئيسية OmniVision OV64B، بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

Oppo F25 Pro


ويحزم هاتف أوبو Oppo F25 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في خلال 48 دقيقة.

ويأتي الهاتف مزودا بواجهة أوبو الجديدة ColorOS 14، التي توفر بعض ميزات البرنامج مثل التمويه التلقائي للخلفية لأي صورة أو File Dock، والذي يسمح بنقل البيانات بين التطبيقات المختلفة بتمريرة سريعة، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

Oppo F25 Pro

وينبض داخل هاتف أوبو Oppo F25 Pro، معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050، والذي تم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Oppo F25 Pro

وتشمل الميزات المتبقية بهاتف أوبو Oppo F25 Pro، مثل شريحتي اتصال SIM، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكة Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن USB-C، وفتحة بطاقة microSD، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة للأمان البيومتري.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo F25 Pro، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من290 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8.961 جنيها مصريا)، وهو متوفر باللون الأزرق والأحمر الغامق.

Oppo F25 Pro
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