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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتريه بدون تفكير.. أفضل 5 ميزات في موبايل أوبو Reno 11 Pro

أوبو Reno 11 Pro
أوبو Reno 11 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي ذي أداء قوي وشاشة رائعة وكاميرا ممتازة، فإن أوبو Reno 11 Pro هو خيارك الأفضل، فهو جهاز يتميز ببعض المواصفات الأكثر توازنا في فئة الهواتف المتوسطة المتميزة.

وعلى غرار جميع هواتف تشكيلة Reno من أوبو، يقدم هاتف Reno 11 Pro تصميما أنيقا ومواصفات شبة رائدة ونظام كاميرا عالي القدرة مشابة للفئة العليا، لذلك، سنوضح لك خلال السطور التالية أفضل ميزات هاتف أوبو Reno 11 Pro التي قد تجعلك ترغب في اقتنائه.

 

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أفضل 5 ميزات في هاتف أوبو Reno 11 Pro

1. كاميرات متطورة بإمكانات الفلاجشيب:

أهم ما يميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، هو استخدامه لنظام كاميرا خلفية ثلاثية قوي بدقة 50 + 32+ 8 ميجابكسل، مشابهة لتلك الكاميرات الموجودة في هواتف الفلاجشيب، حيث استخدمت أوبو المستشعر الرئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل f/1.8 مع التركيز التلقائي وتثبيت الصورة البصري.

والذي يتم إقرانها بكاميرا تليفوتوغرافي مجهزة بمستشعر سوني IMX709 بدقة 32 ميجابكسل f / 2.0 والتي يمكنها مساعدة المستخدمين في التقاط لقطة مفصلة حتى من مسافة بعيدة بفضل إمكانية تكبير التقريب حتي 2x، وعلاوة على ذلك، فهو يحتوي على كاميرا Sony IMX355 بدقة 8 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة للغاية.

كما زودته أوبو بنظام لمعالجة الصور متطور مشابه للذي يتم دمجه بسلسلة Find مما يجعله قادرا على التقاط لقطات عالية الجودة للصور الشخصية والتكبيرأو التصغير في المشاهد المختلفة.

أوبو Reno 11 Pro

2. تصميم أنيق للغاية:

 يتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بتصميم عصري أنيق مزود بهيكل نحيف، يأتي بألوان بيضاء لؤلؤية ورمادية سوداء أنيقة والجزء الخلفي مصنوع من مادة زجاجية منحنية ثلاثية الأبعاد، يتميز الطراز باللون الأبيض بلمسة نهائية تشبه اللؤلؤ، ومن ناحية أخرى، يأتي الإصدار باللون الأسود مع خلفية لامعة.

أوبو Reno 11 Pro

3. يدعم الشحن السريع:

يأتي هاتف أوبو Reno 11 Pro، مزودا ببطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها عبر منفذ USB-C ومحول SUPERVOOC بقدرة 80 وات، ووفقا لشركة أوبو، يمكن أن يتم شحن البطارية من 0 إلى 45 % خلال 10 دقائق فقط.

أوبو Reno 11 Pro

4. أداء سريع للغاية:

يعمل هاتف أوبو Reno 11 Pro بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 8200 ثماني النواة بتردد 3.1 جيجا هرتز والمطور بمعمارية 4 نانومتر مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G610 بسرعة 950 ميجا هرتز، يمنح هذا المعالج المخصص للهواتف الرائدة الهاتف القدرة على تشغيل أحدث التطبيقات بأداء سلس.

يحتوي المعالج أيضا على تقنية HDR-ISP 14 بت والتي تتيح للمستخدمين التقاط صور واقعية ومقاطع فيديو بتقنية HDR مع تقليل تشويش الخلفية بالذكاء الاصطناعي.

أوبو Reno 11 Pro

5. سعر منافس:

يمكن لهاتف أوبو Reno 11 Pro التفوق على معظم الأجهزة في فئته بفضل نظام الكاميرا الخاصة به، وخوارزمية التصوير المتطورة من أوبو الموجودة في سلسلة Find الرائدة، والتصميم الأنيق الذي يجذب الأنظار، والمعالج المتطور، وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة وسعة التخزين الضخمة والشحن الخارق السريع، كل هذا مقابل سعر منافس يبلغ 350 دولار (أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري).

أوبو Reno 11 Pro

مواصفات أوبو Reno 11 Pro

الشاشة: بقياس 6.7 بوصة من نوع OLED منحنية 10 بت ثلاثية الأبعاد مع معدل تحديث 120 هرتز، معدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، بدقة FHD+ تبلغ 2412 × 1080 بكسل، تدعم تقنية HDR10+.
وحدة المعالجة المركزية: معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8200 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G610.
ذاكرة الوصول العشوائي: بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X
الذاكرة الداخلية: بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1
الكاميرا الخلفية: بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر سوني IMX890) + 8 ميجابكسل (مستشعر سوني IMX355) + 32 ميجابكسل (مستشعر سوني IMX709) + فلاش LED مزدوج
كاميرا السيلفي: بدقة 32 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX709 
البطارية : بقوة 4600 مللي أمبير مع شحن سريع 80 وات
نظام التشغيل: أندرويد 14 مع واجهة أوبو ColorOS 14
الاتصال: واي فاي WiFi 6، وشبكات 5G و 4G، بلوتوث 5.3 ، وتقنية NFC، وشريحتين اتصال من نوع نانو.
المستشعرات: التسارع، الضوء، الاتجاه، القرب، الجيروسكوب، الصوت، المغناطيسي.
ميزات أخرى : مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، مستشعر IR Blaster، نظام تبريد، منفذ شحن USB-C.

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