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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاق أوبو يتصدّر القائمة.. أفضل 10 هواتف من حيث الأداء حسب AnTuTu

أوبو OPPO Find X7
أوبو OPPO Find X7

أصدرت منصة AnTuTu، المتخصصة في قياس أداء وتقييم الهواتف الذكية، قائمة بالهواتف الذكية الأكثر قوة من حيث الأداء، وفقا لأداء شريحة المعالجة.

ودخلت هذا التصنييف أحدث الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، والتي يتم تشغيلها بأحدث الشرائح المتطورة من شركة كوالكوم وميدياتك، حيث يعتمد التصنيف على قياس أداء الهاتف من حيث سرعة وإمكانات المعالج.

 

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وكشف تقييم AnTuTu، عن تربع هاتف أوبو الأحدث Oppo Find X7، على قائمة أفضل 10 هواتف من حيث الأداء في العالم، ووفقا لمعايير AnTuTu، فقد حصل الهاتف على مجموع نقاط بلغ2.195.036 نقطة، وتفوق الهاتف على منافسيها بفضل معالج ميدياتك الرائد Dimensity 9300، الذي يعد من أفضل معالجات أندرويد لعام 2024.

أفضل 10 هواتف من حيث الأداءً وفقا لمعايير AnTuTu

أفضل 10 هواتف من حيث الأداءً وفقا لمعايير AnTuTu

1. هاتف أوبو OPPO Find X7 (2.195.036 نقطة).
2. هاتف أسوس ROG 8 Pro (2.157.660 نقطة).
3. هاتف فيفو iQOO 12 (2.120.878 نقطة).
4. هاتف نوبيا RedMagic 9 Pro+ (2.105.949 نقطة).
5. هاتف فيفو Vivo X100 Pro (2.098.634 نقطة).
6. هاتف فيفو Vivo X100 (2.090.900 نقطة).
7. هاتف فيفو iQOO Neo9 Pro (2.082.581 نقطة).
8. هاتف فيفو iQOO 12 Pro (2.081.272 نقطة).
9. هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra (2.069.734 نقطة).
10. هاتف أوبو Find X7 Ultra (2.061.537 نقطة).

ويحتل الهاتف الصيني الصنع أوبو OPPO Find X7، المركز الأول بقائمة الهواتف العشرة الأسرع أداء وإنتاجا حسب مؤشر AnTuTu، إذ تبوأ الصدارة بـ 2.195.036 نقطة، وفي المرتبة الثانية يأتي هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro المجهز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، يبلغ فارق الأداء بين أفضل هاتفين 37000 نقطة فقط، وهو هامش صغير في الفئة الرئيسية.

وفيما احتلت هواتف شركة فيفو 5 مراكز بالقائمة، شملت المرتبة الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بإصدارت مختلفة ثلاثة ضمن العلامة التجارية iQOO والآخرين ضمن تشكيلة (X) الرئيسية من الشركة.

وأما المركزان الرابع والتاسع فشغلهما هاتفا نوبيا RedMagic 9 Pro+ و Nubia Z60 Ultra وحصلا على 2.105.949 و 2.069.734 نقطة على التوالي.

وجاء هاتف آخر من إنتاج شركة أوبو في المركز العاشر وهو Find X7 Ultra، والذي جمع حوالي 2.061.537 نقطة.

AnTuTu أوبو OPPO Find X7 أفضل 10 هواتف Find X7 Ultra قائمة الهواتف العشرة الأسرع أداء

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