أوبو Find X7 Ultra.. قاهر هواتف سامسونج الجديد

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Find X7 Ultra الذي حصل على كاميرات وتقنيات ممتازة ومعالج قوي يمكنه من العمل بسرعة مع شبكات 5G، مما يجعله منافسا قويا ضمن فئة الهواتف الراقية المتطورة مثل سامسونج الجديدة جالاكسي إس 24.

مواصفات جوال أوبو Find X7 Ultra

يتميز جوال أوبو Find X7 Ultra، بشاشة منحنية من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.82 بوصة، بدقة QHD +، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، ودعم HDR.

ويعمل جوال أوبو Find X7 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الراذد Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلي من نوع UFS 4.0.

Find X7 Ultra

ويتمتع جوال أوبو Find X7 Ultra، بإعداد كاميرا رباعية تضم عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.8x، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 6x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Find X7 Ultra

ويحتوي جوال أوبو Find X7 Ultra، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مدعمة بشحن بقوة 100 وات.

ويتوفر جوال أوبو Find X7 Ultra، في السعودية مقابل سعر يبدأ من 3000 ريال سعودي، للنسخة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.