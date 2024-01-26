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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم كبير على هاتف أوبو الأسطوري Reno 11 5G

Oppo Reno 11 5G
Oppo Reno 11 5G

أتاحت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفها الجديد Reno 11 5G، للبيع في أسواق الهند بشكل رسمي، وبعد أسبوعين من إطلاقه في البلاد حصل الهاتف على تخفيض كبير في سعره.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف أوبو Reno 11 5G، للبيع في الهند بسعر مخفض يبلغ 289 دولارا (أي ما يعادل 8.930 جنيها مصريا)، بدلا من 361 دولارا (أي ما يعادل 11.155 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت.

ويبلغ سعر الإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، حوالي 349 دولارا (أي ما يعادل 10.783 جنيها مصريا)، بدلا من 385 دولارا (أي ما يعادل 11.896 جنيها مصريا).

تخفيض سعر هاتف أوبو Reno 11 5G

مواصفات أوبو Oppo Reno 11 5G

يتميز هاتف أوبو Reno 11 5G، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة  FHD + تبلغ 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، ودعم تقنية HDR10،  وذروة سطوع تبلغ 950 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هاتف أوبو Reno 11 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 128 أو 512 جيجابايت.

وبالنسبة للبرامج، يعمل الجهاز بواجهة أوبو ColorOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14. وتعد بـ 3 ترقيات لنظام التشغيل و4 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتميز هاتف أوبو Reno 11 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر Sony LYT600 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بمستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2X، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف أوبو Reno 11 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67وات.

وتشمل الميزات الجديرة بالملاحظة بهاتف أوبو Reno 11 5G، مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، وخيارات الاتصال مثل دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكة Wi-Fi 802، وتقنية Bluetooth 5.2، ومنفذ شحن USB Type-C، ودعم الاتصال قريب المدى NFC للمدفوعات الإلكترونية.

أوبو Reno 11 5G
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