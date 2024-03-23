وحش أوبو الجديد بخصم لا يقاوم.. موبايل فخم بإمكانيات متطورة.. صور

يعد أوبو Reno 10، هو أحد أقوى الهواتف الذكية متوسطة المدى وأكثرها أناقة مع اتصال 5G، وبالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الهاتف بميزاته المتطورة، مما يجعله خيارا رائعا في سوق الهواتف الذكية التنافسي.

مميزات هاتف أوبو Reno 10:

التصميم: يتميز الهاتف الذكي الأنيق بتصميم نحيف وجميل يجعل المشاهدة أسهل وأكثر راحة، تبلغ أبعاده 162.4 × 74.2 × 8 ملميتر، ويزن 185 جراما.

الأداء: مدعوما بمعالج ميدياتك Dimensity 7050 و، ويقترن بسلاسة مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مما يوفر أداءً سلسا للمهام اليومية والألعاب.

Reno 10



الكاميرا: يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية يقودها مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل. تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

الشاشة: يتميز الهاتف بشاشة ساطعة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، تدعم بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، للحصول على صور فائقة السلاسة، وتقنية HDR10+، ومعدل سطوع 950 شمعة.

أوبو Reno 10

البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات مما يضمن لك البقاء على اتصال طوال اليوم، حيث يمكنك شحن البطارية حتي 30% خلال 10 دقائق فقط.

التخزين: يتوفر الهاتف في نوعين مختلفين من التخزين بسعة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت للتخزين

السعر في مصر: يبلغ سعر متغير بسعة 8 رام + 256 جيجابايت، حوالي 20.980 جنيها مصريا، وهو متاح حاليا على أحد مواقع التجارة الألكترونية مقابل خصم حوالي 13%، لذلك يمكنك الحصول عليه مقابل سعر 18.300 حنيها مصريا.