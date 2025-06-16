هتبقى ليلة تاريخية.. لبنى عسل: إيران تجهز لأكبر وأعنف هجوم صاروخي على إسرائيل

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الوضع في المنطقة على صفيح ساخن؛ بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأضافت عسل خلال برنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة” أن استهداف المنابر الإعلامية الإيرانية سيزيد من حدة الحرب بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي.

وتابعت “عسل” قائلة: إيران بتتوعد بضرب إسرائيل وهتبقى ليلة تاريخية على حد قول الإعلام الإيراني.

وأضافت: ليلة أمس كانت عنيفة على إسرائيل وخاصة حيفا وتل أبيب، حيث تم استهداف منشات حيوية، موضحة أن 370 صاروخا إيرانيا استهدفت إسرائيل حتى الآن.

وأكدت عسل أن هناك تعتيما كاملا من الرقيب العسكري الإسرائيلي، بعدم نشر أي فيديوهات على السوشيال ميديا.