قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنهى حياة شخص.. إحالة أوراق تاجر فاكهة في القليوبية إلى المفتى
بعد رحيل كومباريه.. إعلان اسم المدرب الجديد لـ نانت الفرنسي
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2025 في السعودية
الكشف عن المدير الفني الجديد لفريق إشبيلية الإسباني
بالأسماء.. طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية
موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات .. توضيح عاجل الآن
عبد المنعم سعيد: إيران وجهت ضربات موجعة لإسرائيل رغم تعرضها للخيانة
تخفيف الأحمال؟.. نداء عاجل من الحكومة بشأن الكهرباء
دعاء شكر الله على النعم.. سببٌ لرضاه عن عبده
طهران تنذر القناتين 12 و14 الإسرائيليتين بالإخلاء بعد قصف التلفزيون الإيراني
سعر شيري تيجو 8 برو العائلية.. بحالة كسر الزيرو
فاضل ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هتبقى ليلة تاريخية.. لبنى عسل: إيران تجهز لأكبر وأعنف هجوم صاروخي على إسرائيل

لبنى عسل
لبنى عسل
علي مكي

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الوضع في المنطقة على صفيح ساخن؛ بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأضافت عسل خلال برنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة” أن استهداف المنابر الإعلامية الإيرانية سيزيد من حدة الحرب بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي. 

وتابعت “عسل” قائلة: إيران بتتوعد بضرب إسرائيل وهتبقى ليلة تاريخية على حد قول الإعلام الإيراني.

وأضافت: ليلة أمس كانت عنيفة على إسرائيل وخاصة حيفا وتل أبيب، حيث تم استهداف منشات حيوية، موضحة أن 370 صاروخا إيرانيا استهدفت إسرائيل حتى الآن.

وأكدت عسل أن هناك تعتيما كاملا من الرقيب العسكري الإسرائيلي، بعدم نشر أي فيديوهات على السوشيال ميديا.

لبنى عسل ايران اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

إلتون خوسيه رفقة رونالدو

نجم النصر السعودي يعلن رغبته في اعتناق الإسلام

أرشيفية

لماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السبب

ترشيحاتنا

خالد سرحان

خالد سرحان يكشف حقيقة إصابته بالسحر ويرد على لوسي

بوستر الحفل المزيف

حقيقة حفل يجمع بين شيرين وتامر ونانسي ورامي في السعودية

حفلة أسطورة فن الباليه

ليلتان على المسرح الكبير تخليداً لذكرى الفنان عبد المنعم كامل

بالصور

طريقة عمل الغريبة المغربية.. حلوى الأصالة والبساطة في كل لقمة

طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية.. خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع
إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع
إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

فيديو

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحب والكراهية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

المزيد