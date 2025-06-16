أشرف الشرقاوى لعزة مصطفى : الجيش الاسرائيلى لديه الرغبة بعدم نشر أى خسائر من إيران أمام العالم

قال الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الاسرائيلية أن أغلب ماينشر فى الاعلام الاسرائيلى موجه .

واضاف الشرقاوى خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة أن الرقابة العسكرية الاسرائيلية منعت تماما أى صور او تسجيلات تنشر فى اى وسائل اعلامية وتعاقب من ينشرعلى السوشيال ميديا بالسجن .

وتابع الشرقاوى قائلا : أن ماينشر جاء من نحيتين سواء من فلسطينين أو حزب الله وبيحاولوا تصوير الخسائر بصعوبة شديدة بعيدا عن القوات الاسرائيلية .

وأكد الشرقاوي أن الجيش الاسرائيلى لديه الرغبة بعدم نشر أى خسائر من إيران أمام العالم .