الإسكندرية للأدوية تستهدف استثمار 75 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اعتماد موازنتها التقديرية للعام المالي 2025-2026.

وكشفت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تم تخصيص 75.15 مليون جنيه لاستثمارات يتم تمويلها ذاتياً لشراء آلات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية وكذا المحافظة عليها.

وتستهدف شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيق 660 ألف جنيه صافي أرباح بعد الضرائب خلال العام المالي 2025-2026.

وأوضحت شركة الإسكندرية للأدوية أنها تستهدف تحقيق إيرادات نحو 3.66 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026.

أرباح نصف سنوية

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 227.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 137.82 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل إلى 1.56 مليار جنيه، مقابل 999.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

هيكل الملكية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.



منتجات الشركة

وتنتج شركة الإسكندرية للأدوية كربولات بنج الأسنان فضلاً عن انفرادها بإنتاج المستلزمات الطبية (القفازات الجراحية المعقمة والشاش الطبي المعقم الخاص بالعمليات الجراحية وإنتاج اللصقات الطبية لعلاج الروماتيزم) من خلال مصانع متخصصة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.

تمتلك الشركة أكبر مصنع لإنتاج القطرات العقيمة إلى جانب امتلاكها لخطوط إنتاجية لمختلف الأشكال الصيدلية والتي تقوم بإنتاج معظم المجموعات الدوائية بجودة عالية وسعر مناسب.