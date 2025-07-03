بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

طرحت منصة نتفليكس الإعلان الرسمي لمسلسل كتالوج بطولة النجم محمد فراج وريهام عبد الغفور والذى سيعرض على المنصة 17 يوليو المقبل، والمكون من 10 حلقات، وكشف الإعلان عن دراما إنسانية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأهل في تربية أبنائهم.

قصة مسلسل كتالوج

مسلسل "كتالوج" يعرض على منصة نتفليكس، وهو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل كتالوج من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، والذى قدم الكثير من الأعمال الناجحة منها، مسلسل موضوع عائلي، وفيلم وقفة رجالة، وبرنامج فضفضت أوى الذى يعرض حالياً على منصة Watch it الرقمية ويحظى بالكثير من المشاهدات والنجاح الكبير لإختلافه عن البرامج الحوارية المعتادة.