أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

تبحث الكثير من النساء عن افضل كريمات علاج التجاعيد وشد البشرة للتمتع بجمال دائم مهما تقدم العمر.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم المكونات الموجودة في أقوى سيرومات و كريمات علاج التجاعيد وشد البشرة.

تعتمد فعالية كريمات مكافحة التجاعيد جزئيًا على المكون أو المكونات الفعالة و إليك بعض المكونات الشائعة التي قد تُحسّن مظهر التجاعيد.

الريتينول

الريتينول مركب من فيتامين أ، وهو أول مضاد أكسدة يُستخدم على نطاق واسع في كريمات التجاعيد التي تُصرف دون وصفة طبية ومضادات الأكسدة هي مواد تُحيّد الجذور الحرة، وهي جزيئات أكسجين غير مستقرة تُسبب تحلل خلايا الجلد وتسبب التجاعيد.

فيتامين سي

يُعدّ فيتامين سي مضادًا قويًا للأكسدة، وقد يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تنبيه قبل الاستخدام وبعده، يجب تخزين كريمات التجاعيد التي تحتوي على فيتامين سي بطريقة تحميها من الهواء وأشعة الشمس.

أحماض الهيدروكسي

أحماض ألفا هيدروكسي، وبيتا هيدروكسي (حمض الساليسيليك)، وبولي هيدروكسي هي مواد مقشرة، تزيل الطبقة العليا من الجلد الميت القديم، وتحفز نمو بشرة جديدة ناعمة وموحدة اللون.

إنزيم كيو10.

قد يساعد هذا المكوّن على تقليل التجاعيد الدقيقة حول العينين وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

الببتيدات

استُخدم هذا المكوّن في منتجات علاج الجروح وعلامات التمدد، والآن التجاعيد.

مستخلصات الشاي

يحتوي الشاي الأخضر والأسود وشاي أولونغ على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتُعدّ مستخلصات الشاي الأخضر الأكثر شيوعًا في كريمات التجاعيد.

مستخلص بذور العنب

بالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، يُعزز مستخلص بذور العنب التئام الجروح.

النياسيناميد

مضاد أكسدة قوي، وهو مرتبط بفيتامين ب3 (النياسين) و يساعد على تقليل فقدان الماء في الجلد، وقد يُحسّن مرونته