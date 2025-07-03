قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي في مأزق بسبب 3 عروض رسمية لـ وسام أبو علي| خاص
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا.. وتتوسع في زراعة الأصناف التصديرية | ونقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
أول قرار من الزمالك بعد اعتزال شيكابالا
دبلوماسي: الأمم المتحدة تعيش أسوأ حالاتها.. ومن الصعب إصلاح مجلس الأمن
الزمالك يقرر حجب القميص رقم 10 تكريمًا لشيكابالا
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن جزء من قدراته الصاروخية ويؤكد تفوقه العسكري
سكارى.. هل سبق أحمد رامي وأم كلثوم ظلهما من الحب؟ روائي يجيب
عمر جابر: شيكابالا سبب في زيادة شعبية الزمالك.. وسأفتقده داخل الفريق
أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير.. و10 فئات دخولها بالمجان
شيكابالا: حزين من الشائعات عن تمديد عقدي.. وعبد الشافي أعظم من دخل غرفة ملابس الزمالك
حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
اسماء محمد

تبحث الكثير من النساء عن افضل كريمات علاج التجاعيد وشد البشرة للتمتع بجمال دائم مهما تقدم العمر.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم المكونات الموجودة في أقوى سيرومات و كريمات علاج التجاعيد وشد البشرة.

تعتمد فعالية كريمات مكافحة التجاعيد جزئيًا على المكون أو المكونات الفعالة و إليك بعض المكونات الشائعة التي قد تُحسّن مظهر التجاعيد.

الريتينول

الريتينول مركب من فيتامين أ، وهو أول مضاد أكسدة يُستخدم على نطاق واسع في كريمات التجاعيد التي تُصرف دون وصفة طبية ومضادات الأكسدة هي مواد تُحيّد الجذور الحرة، وهي جزيئات أكسجين غير مستقرة تُسبب تحلل خلايا الجلد وتسبب التجاعيد.

فيتامين سي

يُعدّ فيتامين سي مضادًا قويًا للأكسدة، وقد يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس. 

تنبيه قبل الاستخدام وبعده، يجب تخزين كريمات التجاعيد التي تحتوي على فيتامين سي بطريقة تحميها من الهواء وأشعة الشمس.

فيتامين سي

أحماض الهيدروكسي

أحماض ألفا هيدروكسي، وبيتا هيدروكسي (حمض الساليسيليك)، وبولي هيدروكسي هي مواد مقشرة، تزيل الطبقة العليا من الجلد الميت القديم، وتحفز نمو بشرة جديدة ناعمة وموحدة اللون.

إنزيم كيو10.

قد يساعد هذا المكوّن على تقليل التجاعيد الدقيقة حول العينين وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

الببتيدات

استُخدم هذا المكوّن في منتجات علاج الجروح وعلامات التمدد، والآن التجاعيد.

مستخلصات الشاي

يحتوي الشاي الأخضر والأسود وشاي أولونغ على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتُعدّ مستخلصات الشاي الأخضر الأكثر شيوعًا في كريمات التجاعيد.

التوتر والقلق أحد أسباب ظهور التجاعيد

مستخلص بذور العنب

بالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، يُعزز مستخلص بذور العنب التئام الجروح.

النياسيناميد

مضاد أكسدة قوي، وهو مرتبط بفيتامين ب3 (النياسين) و يساعد على تقليل فقدان الماء في الجلد، وقد يُحسّن مرونته

التجاعيد علاج التجاعيد طرق علاج التجاعيد فيتامين سي الشاي الاخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الذهب

880 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالنصف الأول من 2025

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

ترشيحاتنا

أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

إيفاد أعضاء هيئة تدريس بجامعة الأزهر للصين ضمن برنامج التبادل الثقافي والعلمي.. صور

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه القانوني الدكتور علي الغتيت

خالد الجندي

خالد الجندي: النبي كان يصوم عاشوراء قبل الهجرة ولم يأمر به إلا بعد انتقاله إلى المدينة

بالصور

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

ريهام عبد الغفور ومحمد فراج من بوستر مسلسل كتالوج

بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد