خالد الغندور يطرح تحديًا للجماهير: عبر العصور..من المدير الفني ومن سجل؟

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من التفاعل بين متابعيه، بعدما طرح سؤالًا كرويًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبًا الجماهير بالمشاركة في تحدٍ خاص عن نجوم كرة القدم عبر مر العصور.

وكتب خالد الغندور: «استبدل لاعب واحد فقط بآخر على مر العصور وقولنا مين كان المدير الفني ومين سجل»، في سؤال يفتح باب المقارنات بين اللاعبين والأجيال المختلفة، ويختبر ذاكرة الجماهير الكروية.

وتفاعل متابعو الغندور مع السؤال، وسط محاولات لتحديد اللاعب الذي يمكن استبداله، إلى جانب معرفة المدير الفني صاحب الواقعة واللاعب الذي نجح في تسجيل الهدف، في أجواء من التحدي والنقاش بين عشاق كرة القدم.