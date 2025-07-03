انفجار قرب مطار أربيل.. والقاعدة الأمريكية تفشل في اعتراض مسيرتين

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الخميس، بسقوط جسم غريب قرب مطار أربيل في إقليم كردستان شمال العراق.

وأوضح موقع السومرية الإخباري نقلا عن مصادر أمنية عراقية أن جسم غريب سقط مساء اليوم، بالقرب من مطار أربيل.

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف اذا كان مسيرة او صاروخ"، مشيرا لإلى أن "الاجهزة الامنية هناك تجري تحقيقا بالحادث"، موضحا أن "القاعدة الأمريكية في مطار أربيل تتمكن من إسقاط طائرتين مسيرتين دون اصابات تذكر.

بدوره، قال مكتب مكافحة الإرهاب في كردستان، إنه "تم تفجير طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي، الليلة الخميس"، مضيفا “نأمل ألا تكون هناك أضرار مادية ومادية”.