زلزال مدمر وتسونامي هائل.. اليابان تبدأ الاستعداد للكارثة الكبرى

أصدرت السلطات اليابانية اليوم الخميس تحذيرا خطيرا بشأن إمكانية حدوث زلزال مدمر من فئة "ميجا"، ينتظر أن يضرب البلد الأسيوي خلال الـ30 عاما المقبلة، وبدأت الحكومة في طوكيو الاستعداد لهذه الكارثة.

تسونامي في اليابان

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "آساهي" اليابانية هناك هزات أرضية بقوة 8-9 درجات في صدع "نانكاي" قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليابان قد تتسبب في تسونامي هائل بارتفاع 20 مترا، حيث يقدّر العلماء احتمال حدوث ذلك بنسبة 80% خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ولفتت الصحيفة اليابانية إلى أن التنبؤات تشير إلى أن أسوأ السيناريوهات تقول إن عدد الضحايا ربما يصل إلى 298 ألف شخص، مع توقعات بدمار كامل لنحو 2.35 مليون مبنى.

زلزال في اليابان

وبدأت الحكومة اليابانية بتحديث خطة الطوارئ للكوارث، والتي تتضمن بناء سدود إضافية، وإقامة نقاط إخلاء للسكان، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتوسيع برامج التدريب للمواطنين.

وتشمل هذه الإجراءات 723 بلدية في 30 محافظة يابانية.

يذكر أن منطقة صدع نانكاي، ضربها زلزال بقوة 8.1 درجة في 21 ديسمبر 1946 وامتدت اهتزازاته عبر مساحات شاسعة من اليابان، وأسفر الزلزال عن مقتل 1300 شخص على الأقل، وإصابة حوالي 2600 شخص، فيما اختفى 113 آخرون.