«القومي للبحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي».. وسبب ارتفاع الحرارة

طالب الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بعدم الحصول على البيانات أو أي معلومات سواء فيديوهات أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي دون وجود متخصصين.

عمليات رصد على مدار 24 ساعة

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامية ياسمين عز على وجود العديد من المؤسسات الوطنية داخل مصر، والتي لديها عمليات رصد على مدار 24 ساعة لمثل تلك الأحداث.

ولفت إلى أنه حال وجود أو رصد أي خطورة سيتم فورا الإعلان وإصدار بيان، وبشأن ما يتم تردده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن الهدف من ذلك هو الحصول على أكبر عدد من المتابعين عن طريق مقاطع ليس لها وجود أو أساس من الصحة.

النشاط الزلزالي حاليا

وبشأن الفيديو المنتشر عن حدوث موجات مدّ بحري زلازالي؛ أوضح أن موجات المدّ البحري الزلازالية تصدر نتيجة نشاط زلزالي يكون قوي يتخطى الـ7 ريختر في البحر المتوسط، وأن البحر المتوسط في أهدى أحواله من ناحية النشاط الزلزالي حاليا.

زيادة سرعة الأمواج

وقال «رابح» إن ما حدث كان نتيجة تغيير مناخي، عندما هدأت الرياح أصبح هناك تسخين فوق المتوسط لطبقات البحر في أماكن محدودة، وعندما حدث التسخين أدى إلى زيادة سرعة الأمواج وارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة في بعض المناطق.